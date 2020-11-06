К полицейским Центрального района Петербурга обратился 27-летний старший инженер Научно-исследовательского центра Минобороны РФ, который сообщил о 3 ноября гулял с друзьями в кафе на улице Жуковского. Молодые люди употребляли алкоголь. Поздним вечером инженер вызвал такси и провалился в сон в салоне.
Очнулся мужчина около половины пятого утра в туннеле на Синопской набережной. У него пропали мобильный телефон, 2300 рублей и две банковские карты. На попутке мужчина добрался до дома. Проспавшись, он обнаружил списание со своих карт 308 710 рублей.
В Петербурге мужчина сел в такси, очнулся в тоннеле без телефона и банковских карт
0
95
Опубликовал: Fedorov
Фото:
Яндекс
Полицейские Центрального района Петербурга разыскивают таксиста, обокравшего пассажира на крупную сумму.
К полицейским Центрального района Петербурга обратился 27-летний старший инженер Научно-исследовательского центра Минобороны РФ, который сообщил о 3 ноября гулял с друзьями в кафе на улице Жуковского. Молодые люди употребляли алкоголь. Поздним вечером инженер вызвал такси и провалился в сон в салоне.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"