В Петербурге мужчина сел в такси, очнулся в тоннеле без телефона и банковских карт

К полицейским Центрального района Петербурга обратился 27-летний старший инженер Научно-исследовательского центра Минобороны РФ, который сообщил о 3 ноября гулял с друзьями в кафе на улице Жуковского. Молодые люди употребляли алкоголь. Поздним вечером инженер вызвал такси и провалился в сон в салоне.

Очнулся мужчина около половины пятого утра в туннеле на Синопской набережной. У него пропали мобильный телефон, 2300 рублей и две банковские карты. На попутке мужчина добрался до дома. Проспавшись, он обнаружил списание со своих карт 308 710 рублей.