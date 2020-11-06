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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина сел в такси, очнулся в тоннеле без телефона и банковских карт

В Петербурге мужчина сел в такси, очнулся в тоннеле без телефона и банковских карт

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Опубликовал: Fedorov
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Полицейские Центрального района Петербурга разыскивают таксиста, обокравшего пассажира на крупную сумму.

К полицейским Центрального района Петербурга обратился 27-летний старший инженер Научно-исследовательского центра Минобороны РФ, который сообщил о  3 ноября гулял с друзьями в кафе на улице Жуковского. Молодые люди употребляли алкоголь. Поздним вечером инженер вызвал такси и провалился в сон в салоне.
Очнулся мужчина около половины пятого утра в туннеле на Синопской набережной. У него пропали мобильный телефон, 2300 рублей и две банковские карты. На попутке мужчина добрался до дома. Проспавшись, он обнаружил списание со своих карт 308 710 рублей.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район кража такси
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