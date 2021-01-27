Богдан Заставный прочитал стихотворение «У монумента разорванное кольцо»

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный присоединился к онлайн-марафону «Блокадные строки». Он прочел стихотворение Вячеслава Кузнецова «У монумента Разорванное кольцо».

«27 января – это дата, которая навсегда вписана в героическую историю Санкт-Петербурга. В этот день в 1944 году защитники нашей родины отстояли осажденный Ленинград. Очень важно сохранить память о том подвиге, который совершили жители нашего города, и рассказывать о нем подрастающему поколению. Поздравляю всех ленинградцев и петербуржцев с 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И приглашаю всех присоединиться к онлайн-марафону «Блокадные строки», – отметил председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

Запись доступна в социальных сетях Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Петербуржцам, которые также хотят присоединиться к онлайн-марафону необходимо опубликовать в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм) видео с чтением стихотворений о времени блокады и победном прорыве с хэштегами #БлокадныеСтроки #помниоблокаде.