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Питерец.ру » Общество » Колтушское шоссе во Всеволожске готовят к переключению движения

Колтушское шоссе во Всеволожске готовят к переключению движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В январе изменится схема проезда транспорта у железнодорожного переезда на станции Мельничный ручей из-за строительства путепровода

В январе изменится схема проезда транспорта у железнодорожного переезда на станции Мельничный ручей из-за строительства путепровода.

Таким образом дорожники открывают еще один фронт работ со стороны Константиновской улицы. Схема движения предполагает выезд машин и автобусов на временную дорогу, которая сделана параллельно Колтушскому шоссе. Точная дата переключения движения будет озвучена «Ленавтодором» после окончания новогодних каникул. 

Сейчас на объекте установлена часть подпорных стен, практически завершены работы по перекладке инженерных сетей.

Проектная протяженность путепровода у станции Мельничный ручей во Всеволожске составит 79 метров, скорость движения — 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы. Сметная стоимость стройки — 1,7 млрд рублей. Заказчиком стройки выступает ГКУ «Ленавтодор», работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Справка

Развязка, которая должна быть полностью готова в 2022 году, призвана заменить загруженный автомобильный переезд через железную дорогу: транспортные заторы на нем сейчас составляют до полутора часов из-за постоянного движения товарных поездов, электричек и скоростных «Ласточек».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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