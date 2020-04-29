На Пулковском шоссе реконструируют железнодорожный путепровод

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская - Предпортовая Октябрьской железной дороги. Путепровод, расположенный на 11 км автомагистрали А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», был построен в 1917 году.

Проектируемый путепровод будет представлять собой однопутный электрифицированный участок железной дороги первой категории с расчетной скоростью движения локомотивов 50 км/час. В ходе реализации проекта планируется соорудить временный путепровод и подходы к нему, а также разобрать два действующих путепровода над четным и нечетным направлением Пулковского шоссе, включая вставку земляного полотна между ними.

Строительство нового путепровода будет выполнено с учетом перспективного развития Пулковского шоссе, предусматривающего устройство выделенной полосы для общественного транспорта, а также с учетом возможности устройства на перегоне второго железнодорожного пути.

Длина путепровода после реконструкции по главному пути составит 107,96 м. Отверстия путепровода между опорами путепровода (шириной, соответственно, 30, 22,5 и 30 м) обеспечат пропуск автомобилей по четырем полосам движения в каждом направлении Пулковского шоссе.

Длина реконструируемого участка подходов к путепроводу составит 990,22 м. Все опоры эстакады будут выполнены из монолитного железобетона, на фундаменте из буронабивных свай. При этом на листах опалубки с внешних сторон будут прикреплены изображения герба города Санкт-Петербурга.

Проведение работ по переустройству Пулковского шоссе в ходе реконструкции путепровода не планируется.

Финансирование осуществляется за счет средств застройщика – ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Генеральная проектная организация – АО «Росжелдорпроект».