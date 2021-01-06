Неприятное лидерство

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица оказалась лидером по заболеваемости коронавирусом. Раньше Петербург опережал других по смертности от covid-19. Теперь сюда добавилось лидерство по количеству зараженных за сутки.

По ситуации в городе Неве высказался бывший санитарный врач Геннадий Онищенко. Он считает, что Петербург обошел Москву, поскольку многие жители столицы уже перенесли коронавирус, а кто-то уже успел пройти вакцинацию. Еще сказалось, как люди вели себя во время новогодних праздников.

Слова Онищенко отражают реалии происходящего. Петербуржцы вели себя не так дисциплинированно, как москвичи. Жители Северной столицы гуляли толпами по центру города. В Москве же традиционных гуляний не было.