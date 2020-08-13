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Питерец.ру » Общество » Где лучше встречаться с друзьями

Где лучше встречаться с друзьями

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
drive2.ru
Петербург оказался привлекателен для встреч друзей

Северная столица часто оказывается в топе различных рейтингов. Лидерство Петербурга во многих сферах уже давно воспринимается как нечто привычное, банальное и обыденное. Власти города уделяют серьезное внимание различным направлениям. Поэтому город привлекателен во многих отношениях.

Сегодня празднуется День встреч. Среди наших соотечественников провели опрос. Люди называли город, где они охотнее бы встретились с друзьями. Лидером этого рейтинга оказался Петербург. 2 и 3 места достались Ялте и Сочи.

«Питерец.ру» отмечает, что город на Неве обладает развитой инфраструктурой. Красота и особый шарм Петербурга делают его весьма привлекательным в глазах россиян. Не зря сюда охотно приезжают даже иностранцы. Так что очередное лидерство Северной столицы не удивляет.

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