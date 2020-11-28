Кто покупает со списком?

«Питерец.ру» сообщает, что 85% людей идут в магазин с подготовленным списком товаров, которые нужно купить. При этом только товары из списка приобретают лишь 5% покупателей. Почему так происходит?

61% опрошенных признались, что совершают лишние траты из-за акционных товаров. Также больше половины людей слоны спонтанно покупать носки и белье. Установлено, что к спонтанным покупкам больше склонны женщины, нежели мужчины.

В этом нет ничего странного, поскольку женщины более эмоциональны. Поэтому представительницы слабого пола подвержены сиюминутным порывам. Этим и объясняются покупки товаров со скидкой. К тому же далеко не всегда такие траты являются лишними. Так что гибкое отношение к списку покупок – это разумный подход.