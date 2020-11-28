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Питерец.ру » Общество » Кто покупает со списком?

Кто покупает со списком?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Кто реально пользуется списком во время покупок?

«Питерец.ру» сообщает, что 85% людей идут в магазин с подготовленным списком товаров, которые нужно купить. При этом только товары из списка приобретают лишь 5% покупателей. Почему так происходит?

61% опрошенных признались, что совершают лишние траты из-за акционных товаров. Также больше половины людей слоны спонтанно покупать носки и белье. Установлено, что к спонтанным покупкам больше склонны женщины, нежели мужчины.

В этом нет ничего странного, поскольку женщины более эмоциональны. Поэтому представительницы слабого пола подвержены сиюминутным порывам. Этим и объясняются покупки товаров со скидкой. К тому же далеко не всегда такие траты являются лишними. Так что гибкое отношение к списку покупок – это разумный подход.

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