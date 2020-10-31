На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе (км 0 внутреннего кольца, км 141 внешнего кольца) в период 9 ноября по 4 декабря 2020 года полностью перекроют съезд №1.
Объезд перекрытого участка будет осуществляться по предложенным СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» маршрутам объезда:
1. Приморское шоссе – Тарховская ул. – пр. Красных Командиров – Б.Горская ул. – пр. Муромцева – Левашовское шоссе – КАД (в направлении Кронштадта);
2. Приморское шоссе – Тарховская ул. – пр. Красных Командиров – Б.Горская ул. – Владимирский пр. – КАД (в направлении ЗСД);
3. Приморское шоссе – Малая Ленинградская ул. – 3-я Поперечная ул. - Приморское шоссе – КАД.
Учитывая параметры перекрёстка Приморского шоссе и Большой Купальной улицы и во избежание аварийных ситуаций, разворот транспортных средств на нём будет запрещён.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.