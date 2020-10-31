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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе (км 0 внутреннего кольца, км 141 внешнего кольца) в период 9 ноября по 4 декабря 2020 года полностью перекроют съезд №1.

«В связи с производством работ по окраске пилонов будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский

Объезд перекрытого участка будет осуществляться по предложенным СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» маршрутам объезда:

1. Приморское шоссе – Тарховская ул. – пр. Красных Командиров – Б.Горская ул. – пр. Муромцева – Левашовское шоссе – КАД (в направлении Кронштадта);

2. Приморское шоссе – Тарховская ул. – пр. Красных Командиров – Б.Горская ул. – Владимирский пр. – КАД (в направлении ЗСД);

3. Приморское шоссе – Малая Ленинградская ул. – 3-я Поперечная ул. - Приморское шоссе – КАД.

Учитывая параметры перекрёстка Приморского шоссе и Большой Купальной улицы и во избежание  аварийных ситуаций, разворот транспортных средств на нём будет запрещён.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

«Ранее выполнение данных работ было запланировано на период с 26 октября по 20 ноября 2020 года но, в связи с обращением Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, необходимостью разработки мероприятий по обеспечению устойчивого транспортного сообщения для жителей г. Кронштадта с ближайшими станциями Петербургского метрополитена «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» было принято решение о переносе начала работ на 9 ноября 2020 года» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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