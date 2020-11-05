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Питерец.ру » Общество » Урок мужества ко Дню народного единства провели онлайн

Урок мужества ко Дню народного единства провели онлайн

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В группе ВКонтакте Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» состоялся Урок мужества

4 ноября в группе ВКонтакте (https://vk.com/dz_spb) Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» состоялся Урок мужества, посвященный Дню народного единства.

За день до эфира среди юнармейцев Санкт-Петербурга прошла интеллектуальная игра, по итогам которой обе команды приняли участие в онлайн-встрече. В ходе игры ребята продемонстрировали хорошие знания истории российского государства.

На уроке профессор Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, профессор Кафедры международных отношений Дипломатической академии при Министерства иностранных дел, преподаватель Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Олег Матвеев рассказал всем об истории праздника и напомнил молодежи о том, что необходимо чтить и уважать традиции и славную историю России.

«Этот праздник отражает незыблемые моральные ценности россиян – сплоченность, патриотизм, стремление к справедливости и миру», – подчеркнул представитель московского регионального отделения молодежного общественного движения «Пост №1» Андрей Волынец.

В прямом эфире ребята смогли задать вопросы и узнать больше о значении этой даты в истории Отечества.

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевых показателей «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования».

Справочно:

День народного единства – российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, начиная с 2005 года, 4 ноября стало выходным днём; одновременно день 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции) перестал быть выходным днем.

Источник: Комитет по молодежной политике
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