Молодежь Петербурга встретилась с участниками контртеррористических актов

В Петербурге прошел Урок мужества, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организованный Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

Встреча молодежи с заместителем командира отряда специального назначения «Тайфун» Алексеем Бурлаком, майором внутренней службы запаса отряда специального назначения «Тайфун», ветераном боевых действий, кавалером Орденов Мужества, Александра Невского Николаем Евтухом прошла в прямом эфире в группе Центра во «ВКонтакте» (https://vk.com/dz_spb ).

Обсудили серьезные вопросы на тему предотвращения терактов, молодые люди узнали об агентурной работе и подготовке специалистов в этой области.

«Победить терроризм можно общими усилиями. Сделать это можно только тогда, когда все лидеры мира объединятся и будут действовать слаженно», – отметил Алексей Бурлак.

Запись урока доступна по ссылке: https://vk.com/dz_spb?w=wall-162381528_9036 .

Информационная справка:

Эта новая памятная дата России была установлена в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» в редакции от 21 июля 2005 года. Она напрямую связана с событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года.

В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.