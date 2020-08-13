На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством работ по ремонту дороги регионального значения, на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с автодорогой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная) (км 56 внутреннего кольца, км 86 внешнего кольца) полностью перекроют съезд № 2.

«В период с 8:00 16 августа до 8:00 17 августа 2020 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга, с Октябрьской набережной на внешнее и на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Объект: Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск км 0+000 - км 12+000 во Всеволожском районе Ленинградской области.

Заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

Генеральный подрядчик: ООО «ДорСтройИнжиниринг».

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.