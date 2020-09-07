В Кронштадте состоялось открытие парусной секции подростково-молодежного клуба "Дельфин"

В Кронштадте на территории яхт-клуба на Тулонской аллее, 3 состоялось открытие парусной секции подростково-молодежного клуба "Дельфин".

В 2019 году Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр был вынужден покинуть территорию яхт-клуба в связи с проведением на ней строительных работ. ПМК "Дельфин", входящий в состав Кронштадтского ОСЦ, приостановил свою работу.

5 сентября благодаря партнерству Балтийской школы экологии и спорта и Кронштадтского оздоровительно-спортивного центра парусная секция вновь открыла свои двери.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости: специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития, руководитель проектного офиса "Управление стратегическим развитием Кронштадтского района" Анатолий Котов, заместитель главы администрации Кронштадтского района Олег Кадомцев, президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев, президент Балтийской школы экологии и спорта Александр Капитонов, а также представители администрации Кронштадтского района, Кронштадтского оздоровительно-спортивного центра, спортивная общественность, жители города.

Занятия в клубе будут включать как теорию, так и практику. Они будут проводиться на регулярной основе круглый год. Образовательная программа и материальное обеспечение клуба осуществляется совместно Балтийской школой экологии и спорта и Кронштадтским оздоровительно-спортивным центром.

В день открытия организаторы показали гостям благоустроенные помещения, где будет проходить теоретические занятия. У всех желающих была возможность прокатиться на яхтах разного класса.

Подростково-молодежный клуб "Дельфин" ведет свою работу в качестве подразделения ОСЦ с 2004 года. Юные яхтсмены клуба активно участвовали в соревнованиях областного и всероссийского уровней, защищали честь Кронштадта в парусных регатах в Сочи, Таганроге, Геленджике и других городах страны. Старшее поколение яхтсменов успешно выступало на чемпионатах по буерному спорту в Швеции, принимало активное участие в Кубке Балтии.