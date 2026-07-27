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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-СПб» проиграло команде «Муром» со счетом 1:2

«Динамо-СПб» проиграло команде «Муром» со счетом 1:2

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Динамо-СПб
«Динамо» терпит первое домашнее поражение в сезоне. Футбольный «Муром» увозит три очка из Санкт-Петербурга – 1:2. 

«Динамо» терпит первое домашнее поражение в сезоне. Футбольный «Муром» увозит три очка из Санкт-Петербурга – 1:2.

Уже на 15-й минуте встречи на ровном месте повреждение получил основной голкипер бело-голубых Николай Рыбиков, пропустивший всего пять мячей в 14 матчах этого сезона. На 32-й минуте дебютный гол в составе динамовцев отпраздновал Данила Ежков, накануне перебравшийся на берега Невы из Вологды. Муромляне перевернули игру во втором тайме. Сначала на 51-й минуте мяч в ворота Артёма Мешалкина отправил Гаджимурад Абдуллаев, а на 64-й окончательный счёт установил экс-динамовец Алексей Евсеев.

Это поражение стало для бело-голубых первым в домашних матчах этого сезона. Следующий поединок команда Александра Фомичёва проведёт на выезде в Смоленске. Игра против местной «Искры» пройдёт в субботу, 1 августа, и начнётся в 14:00.

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