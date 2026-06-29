ента новостей

20:36
Петербургское «Динамо» сыграло в ничью с владимирским «Торпедо»
14:04
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
11:44
В Ленобласти женщина на иномарке сбила 11-летнюю велосипедистку
11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
11:22
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода
11:18
На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика
10:56
В Петербурге полицейскими ликвидирована сеть квартирных наркоплантаций
10:49
В Петербурге полицейским пришлось со стрельбой останавливать пьяного лихача
10:37
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
10:32
В Петербурге подведены итоги работы системы обязательного медицинского страхования
21:38
В Петербурге прошел самый грандиозный в мире выпускной – «Алые паруса»
11:34
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом женщине в парке на Московском проспекте
11:20
В Лужском районе пьяный водитель на иномарке насмерть сбил мужчину
11:08
В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
10:53
В Петербурге задержали стрелка из пневматики во дворе дома на проспекте Большевиков
13:56
«Алые паруса» в новом анимационном измерении: премьера Пятого канала
11:52
В Невском райроне в ДТП погиб мотоциклист
11:37
В Петербурге задержали пенсионерку за поджог домиков для кошек
11:32
В Петербурге задержали рецидивиста, укравшего деньги из квартиры
11:23
В Сестрорецке задержали вандала, разбившего остановку общественного транспорта
11:18
В Венесуэле произошло два мощнейших землетрясений
10:57
В Академии танца Бориса Эйфмана состоялся выпускной концерт
10:48
В Петербурге задержан администратор сим-боксов
10:34
В Петербурге будут судить пособника дистанционных мошенников
11:46
В Гатчине задержали дропа из Шушар за обман пенсионерки
11:21
В Киришах задержали грабительницу, вырвавшую серьгу из уха пенсионерки
11:16
В Петербурге задержали курьера мошенников, убедивших подростка отдать семейные ценности
11:12
В Калининском районе поймали подозреваемого в грабеже из магазина
11:08
В Металлстрое юноша ударил мужчину бутылкой по голове
09:55
В Полюстровском парке заложен камень будущего памятника святым новомученикам юристам Петроградским
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургское «Динамо» сыграло в ничью с владимирским «Торпедо»

Петербургское «Динамо» сыграло в ничью с владимирским «Торпедо»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Пресс-служба «Динамо-СПб»
Петербургское «Динамо» разошлось миром с владимирским «Торпедо». Забитыми мячами отметились Константин Попов и Александр Масалов.

Матч 14-го тура LEON-Второй лиги Б прошёл на стадионе «Кировец», а ничья в итоговом протоколе явно больше обрадовала гостей. Чёрно-белые приехали в Санкт-Петербург, имея пятиматчевую победную серию с нулём в графе пропущенных, но и динамовцы в этом сезоне на своём поле мячей в свои ворота не пропускали. В этом поединке закончились сразу обе серии: сперва на 39-й минуте Константин Попов отправил мяч в девятку ворот Николая Рыбикова. А на 64-й минуте Александр Масалов реализовал пенальти и установил итоговый счёт поединка.

В следующем туре динамовцам предстоит сыграть в дерби против петербургской «Звезды». Матч пройдёт в субботу, 4 июля, на стадионе «Нова Арена» и начнётся в 14:00.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-06-2026, 20:41
Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Иркутск» – 4:0
15-06-2026, 15:31
Петербургское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Динамо-Вологда» — 1:0
27-04-2026, 13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
13-04-2026, 20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
9-06-2026, 14:29
Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Балтику-2» — 1:3
7-08-2023, 17:44
Петербургский футбольный клуб «Динамо» вырывал ничью в домашнем поединке с «Тверью»: спасительный гол забил Никита Танков

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
Сегодня, 11:22
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода
Сегодня, 11:18
На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика
26-06-2026, 11:20
В Лужском районе пьяный водитель на иномарке насмерть сбил мужчину
Наверх