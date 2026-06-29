Петербургское «Динамо» сыграло в ничью с владимирским «Торпедо»

Матч 14-го тура LEON-Второй лиги Б прошёл на стадионе «Кировец», а ничья в итоговом протоколе явно больше обрадовала гостей. Чёрно-белые приехали в Санкт-Петербург, имея пятиматчевую победную серию с нулём в графе пропущенных, но и динамовцы в этом сезоне на своём поле мячей в свои ворота не пропускали. В этом поединке закончились сразу обе серии: сперва на 39-й минуте Константин Попов отправил мяч в девятку ворот Николая Рыбикова. А на 64-й минуте Александр Масалов реализовал пенальти и установил итоговый счёт поединка.

В следующем туре динамовцам предстоит сыграть в дерби против петербургской «Звезды». Матч пройдёт в субботу, 4 июля, на стадионе «Нова Арена» и начнётся в 14:00.