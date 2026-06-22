Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Иркутск» – 4:0

В матче против терпящего финансовое бедствие «Иркутска» гости долго не могли найти ключик к воротам Кирилла Чернявского. Лишь на 30-й минуте бело-голубым удалось реализовать территориальное преимущество: забитым мячом отметился нападающий «Динамо» Алексей Баев. Спустя четыре минуты он же заработал пенальти, который реализовал Александр Масалов. В начале второго тайма Дмитрий Бородин точным ударом в нижний угол довёл счёт до разгромного, а окончательный итог ударом с одиннадцатиметровой отметки установил Виталий Хабаров.

«Динамо» набирает очередные три очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу второй группы LEON-Второй лиги Б.

Следующий матч подопечные Александра Фомичёва проведут в воскресенье, 28 июня, на стадионе «Кировец». Игра начнётся в 14:00.