ента новостей

10:30
В Петербурге курьера мошенников изобличили в обмане еще одного петербуржца
10:26
В Петербурге задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий на миллион рублей
10:23
В Фонтанном Доме для посетителей открылась отреставрированная лестница
10:11
В Ленобласти полицейские изобличили двоих мужчин в производстве и попытке сбыта более 26 кг психостимулятора
21:03
Выставка южнокорейского художника Хван Сонтхэ «В доме моем светло»
20:59
Колокол Памяти в Московском парке Победы будет звучать для погибших и для живых
20:44
Выставка «Живая материя»
20:41
Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Иркутск» – 4:0
18:49
Беглов и Бельский возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище
11:33
В Старой Ладоге нашли схрон незарегистрированного оружия, пороха и боеприпасов
10:29
В Ленобласти водитель БМВ погиб, вылетев в кювет
10:09
На стройке в Калининском районе искали нелегалов
12:56
Голоса, которые услышит вся страна: кто выйдет на сцену «Алых парусов»
12:52
По факту драки в Графском переулке возбуждено уголовное дело
12:43
В Ленобласти мужчина на «Буханке» сбил подростка на электросамокате
23:49
На Бассейной улице столкнулись три лазурных автобуса. Одиного из водителей зажало между машинами
14:41
В Петербурге появились электрические мусоровозы
14:36
День молодежи в парке Малиновка
11:37
Полицейские Петербурга пресечекли деятельность наркоплантаторов-сбытчиков
11:29
В Петербурге задержана 56-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Московского района
11:21
В Петербурге молодую пару задержали за содействие мошенникам
11:15
На Ям-Ижорском шоссе в лобовом ДТП с «ГАЗелью» погибла пассажирка «Соболя»
11:00
На проспекте Космонавтов дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
20:12
Парк «Остров фортов» приглашает на программу приуроченную ко Дню памяти и скорби
13:47
В Петербурге приступили к реставрации Конюшенного ведомства
13:35
Шоу под дождем «Признание в любви»
13:26
В центре Петербурга пьяный мужчина на иномарке стрелял по пивным банкам
13:16
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга
13:10
В Петербурге поймали жителя Волгоградской области за обман пенсионера
20:41
Международный проект «Петербургские театральные мастерские» 2026 года завершен
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Иркутск» – 4:0

Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Иркутск» – 4:0

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
пресс-служба ФК «Иркутск»
Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Иркутск» – 4:0. Бело-голубые продолжают лидировать в турнирной таблице.

В матче против терпящего финансовое бедствие «Иркутска» гости долго не могли найти ключик к воротам Кирилла Чернявского. Лишь на 30-й минуте бело-голубым удалось реализовать территориальное преимущество: забитым мячом отметился нападающий «Динамо» Алексей Баев. Спустя четыре минуты он же заработал пенальти, который реализовал Александр Масалов. В начале второго тайма Дмитрий Бородин точным ударом в нижний угол довёл счёт до разгромного, а окончательный итог ударом с одиннадцатиметровой отметки установил Виталий Хабаров.

«Динамо» набирает очередные три очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу второй группы LEON-Второй лиги Б. 
Следующий матч подопечные Александра Фомичёва проведут в воскресенье, 28 июня, на стадионе «Кировец». Игра начнётся в 14:00. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-06-2026, 14:29
Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Балтику-2» — 1:3
2-06-2026, 09:41
Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0
15-06-2026, 15:31
Петербургское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Динамо-Вологда» — 1:0
13-04-2026, 20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
27-04-2026, 13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
26-05-2026, 10:31
«Динамо-СПб» на выезде оказалось сильнее футбольного клуба «Чертаново» – 0:1

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:29
В Ленобласти водитель БМВ погиб, вылетев в кювет
19-06-2026, 12:43
В Ленобласти мужчина на «Буханке» сбил подростка на электросамокате
18-06-2026, 23:49
На Бассейной улице столкнулись три лазурных автобуса. Одиного из водителей зажало между машинами
18-06-2026, 11:15
На Ям-Ижорском шоссе в лобовом ДТП с «ГАЗелью» погибла пассажирка «Соболя»
Наверх