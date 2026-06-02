ента новостей

12:28
В Петербурге полицейские прервали опасную поездку троих подростков на питбайках
12:24
В Ленобласти погиб водитель мусоровоза при погрузке мусора
12:14
Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга
12:00
«Водоканал Санкт‑Петербурга» возглавит новый руководитель
11:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда
11:37
В Петербурге полицейские искали мигрантов в здании лицея на Социалистической улице
11:30
В Петербурге пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026»
09:56
В Ленобласти на транспортной развязке на обходе Луги полностью перекроют все съезды
09:53
Фестиваль «Паруса Кронштадта»
09:43
Концерт Дмитрия Петрова «Полиглот-меломан»
09:41
Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0
14:29
Беглов поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом
14:17
В РГПУ стартовала первая смена «Герценовских каникул»
10:33
На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют одну полосу
10:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек
10:27
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы
10:12
Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году
10:04
В Шушарах ликвидировали подпольный алкомаркет в грузовом контейнере
09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
21:37
Международный проект «Петербургские театральные мастерские»
21:34
На участке федеральной трассы «Магистральная» введут реверсивное движение
21:28
Премьера спектакля «Собака на сене» в театре-фестивале «Балтийский дом»
12:40
На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу
10:28
Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»
10:09
В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина
10:03
В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг
09:57
На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа
22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
20:03
Выставка «Лучезарные люди»
20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0

Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Динамо-СПб
Петербургское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Енисей-2» – 2:0. Дубль на счету Дмитрия Бородина. 

Бело-голубые на протяжении всех полутора часов контролировали игру, однако первый мяч в ворота дублёров красноярского клуба залетел лишь в начале второго тайма. На 49-й минуте после передачи Романа Торосяна своё имя на табло зажёг Дмитрий Бородин. А уже на 57-й полузащитник оформил дубль, изящным ударом отправив мяч в угол ворот Родиона Константинова.

«Динамо» одерживает очередную победу и сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице LEON-Второй лиги Б. Следующий матч команда Александра Фомичёва проведёт на выезде в Калининграде, соперником петербуржцев станет «Балтика-2». Игра пройдёт в воскресенье, 7 июня, на стадионе «Балтика» и начнётся в 17:00.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-04-2026, 13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
26-05-2026, 10:31
«Динамо-СПб» на выезде оказалось сильнее футбольного клуба «Чертаново» – 0:1
1-09-2025, 08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
13-04-2026, 20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
19-05-2026, 12:28
Петербургское «Динамо» взяло верх над подмосковным «Космосом» — 2:0
17-06-2025, 01:59
Петербургское футбольное «Динамо» в 12-м туре второй лиги Б крупно победило «Рязань» – 3:0

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек
29-05-2026, 09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
27-05-2026, 22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
26-05-2026, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
Наверх