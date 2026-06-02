Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0

Бело-голубые на протяжении всех полутора часов контролировали игру, однако первый мяч в ворота дублёров красноярского клуба залетел лишь в начале второго тайма. На 49-й минуте после передачи Романа Торосяна своё имя на табло зажёг Дмитрий Бородин. А уже на 57-й полузащитник оформил дубль, изящным ударом отправив мяч в угол ворот Родиона Константинова.

«Динамо» одерживает очередную победу и сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице LEON-Второй лиги Б. Следующий матч команда Александра Фомичёва проведёт на выезде в Калининграде, соперником петербуржцев станет «Балтика-2». Игра пройдёт в воскресенье, 7 июня, на стадионе «Балтика» и начнётся в 17:00.