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Петербургское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Динамо-Вологда» — 1:0

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Динамо-СПб
Петербургское «Динамо» в домашнем матче обыграло вологодских одноклубников — 1:0

Петербургское «Динамо» в домашнем матче обыграло вологодских одноклубников — 1:0. Победный мяч на счету Виталия Хабарова.

В матче двенадцатого тура LEON-Второй лиги Б, который прошёл на стадионе «Кировец», петербургские футболисты взяли верх над динамовцами из Вологды. Первый тайм прошёл в обоюдной борьбе, но забитых мячей зрители не увидели. Единственный мяч в ворота гостей на 78-й минуте с передачи Алексея Баева отправил Виталий Хабаров.

После этого матча команда Александра Фомичёва продолжает лидировать в турнирной гонке, отрываясь от ближайших преследователей на пять очков. Следующий поединок бело-голубые проведут на выезде в Иркутске. Игра против одноимённого клуба пройдёт в воскресенье, 21 июня, и начнётся в 10:00 по московскому времени.  

Все по теме: футбол, Динамо
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