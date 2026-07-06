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Питерец.ру » Спорт » Петербургское дерби между «Звездой» и «Динамо» завершилось вничью

Петербургское дерби между «Звездой» и «Динамо» завершилось вничью

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Пресс-служба ФК «Динамо-СПб»
Петербургское дерби между «Звездой» и «Динамо» завершилось вничью – 1:1. Забитыми мячами обменялись Алексей Баев и Даниил Вислевский.

Основная часть событий развернулась уже в первом тайме: на гол Алексея Баева на 11-й минуте встречи уже на 13-й ответил юный проспект «Звезды» Даниил Вислевский. Вторые 45 минут прошли под диктовку гостей, но ожидаемое доминирование на поле плодов команде Александра Фомичёва не принесло. Закономерный итог – 1:1.

Матч между «Звездой» и «Динамо» стал заключительным в первом круге первенства LEON-Второй лиги Б. По итогам первой половины сезона бело-голубые продолжают удерживать первую строчку, а красно-чёрные завершили полугодие на девятом месте.

Второй круг для «Динамо» стартует 25-го июля, в этот день на стадионе «Кировец» лидеры первенства встретятся с «Муромом». «Звезда» вернётся из отпуска на день позже: 26-го июля пятиконечные проведут выездную встречу против «Чертанова». 

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