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Питерец.ру » Спорт » В автокатастрофе погиб 28-летний футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота

В автокатастрофе погиб 28-летний футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Вместе со звездой АПЛ в машине был брат Жоты – он тоже не выжил.

Шокирующая новость из Испании: игрок «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в аварии, произошедшей в провинции Самора. Жота вместе со своим младшим братом Андре находился в «Ламборгини»: автомобиль вылетел с трассы (сообщается о лопнувшей шине) и загорелся. Оба пассажира не смогли выбраться из горящей машины.

«Ливерпуль» уже выпустил официальное заявление от имени клуба, в котором сказано: «Футбольный клуб «Ливерпуль» опустошён трагической смертью Диогу Жоты». Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выразил глубочайшие соболезнования семье погибших футболистов (брат Диогу Жоты Андре выступал за «Пенафиэл»), добавив о печальном дне для международного спорта. УЕФА тоже отреагировала на эту трагедию.

«Питерец.ру» напоминает основные вехи футбольной карьеры Диогу Жоты, родившегося в 1996 году. Дебют на профессиональном уровне состоялся в 2014 году в составе португальского клуба «Пасуш де Феррейра». В дальнейшем Жота выступал за «Порту» и «Вулверхэмптон», а в «Ливерпуль» перешёл в 2020 году за сумму, превысившую 40 млн евро.

В составе мерсисайдцев Жота стал чемпионом Английской Премьер-лиги в сезоне – 2024/2025. В составе сборной Жота дважды выигрывал Лигу Наций УЕФА (2019 и 2025 годы).

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