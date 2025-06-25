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Питерец.ру » Спорт » Перестройка волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в межсезонье: ушли Клюка, Яковлев, Ковалёв, Бутько, Кривитченко и Тихонов, пришли Кобзарь, Шишкин, Ананьев, Дикарев, Пакшин и Бочаров

Перестройка волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в межсезонье: ушли Клюка, Яковлев, Ковалёв, Бутько, Кривитченко и Тихонов, пришли Кобзарь, Шишкин, Ананьев, Дикарев, Пакшин и Бочаров

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Марлон Янт (на фото) – один из тех, кто продолжит выступать за «Зенит».

О том, что группа игроков покинула волейбольный «Зенит» из города на Неве, «Питерец.ру» сообщал ранее: ушли из команды Владимира Алекно такие знаковые фигуры, как Егор Клюка и Иван Яковлев. Однако этими двумя звёздами вместе с Дмитрием Ковалёвым и Семёном Кривитченко список потерь «сине-бело-голубых» перед сезоном Суперлиги – 2025/2026 не исчерпывается.

Связующий-ветеран Александр Бутько решил отдохнуть поиграть в Турции, его новый клуб – «Аккуш». В кемеровский «Кузбасс» перебрался молодой доигровщик Тимофей Тихонов. А кто же пришёл на их место?

Блокирующий Андрей Ананьев ранее выступал за «Нову», его коллега по амплуа Виталий Дикарев – за «Факел-Ямал» (именно так с недавних пор официально называется новоуренгойский клуб). Связующий новосибирского «Локомотива» Игорь Кобзарь хорошо знаком зенитовским болельщикам, поскольку уже выступал за петербургский клуб. Ещё три новичка «Зенита» – либеро Владимир Шишкин из «Динамо-ЛО» и доигровщики Роман Пакшин («Кузбасс») и Максим Бочаров («Енисей»).

Из казанского «Зенита» ушли два системообразующих для команды Алексея Вербова игрока – американский связующий Майка Кристенсон и бельгийский доигровщик Сэм Деру. Первый отправился в Италию, второй – в Белгород.


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