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Питерец.ру » Спорт » С поражения со счётом 0–3 начал петербургский волейбольный «Зенит» финальную серию плей-офф с казанскими одноклубниками: у Марлона Янта – 11 очков

С поражения со счётом 0–3 начал петербургский волейбольный «Зенит» финальную серию плей-офф с казанскими одноклубниками: у Марлона Янта – 11 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.championat.com
Матч проходил в Казани, и борьбы не получилось: соперник петербуржцев оказался сильнее.

Разочаровывающим с точки зрения интриги стал стартовый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в котором казанский «Зенит» победил «Зенит» петербургский со счётом 3–0 (25:18, 25:17, 25:21). «Питерец.ру» напоминает, что казанцы, которых тренирует Алексей Вербов, в нынешнем плей-офф пока не проиграли ни единого сета. В первом раунде «Зенит-Казань» расправился с «Кузбассом», во втором смёл с дороги «Динамо-ЛО».

Путь петербуржцев в финал был несколько более тернистым, но ни одного поражения до встречи «сине-бело-голубые» не потерпели (по очереди были выбиты АСК, «Локомотив» и «Белогорье»). В стартовом сете первой финальной игры хозяева площадки сразу вырвались вперёд – 5:2, 10:6, 16:10. Отлично играли в атаке Дмитрий Волков и Сэм Деру, а Майка Кристенсон блистал на подаче.

Начало второй партии протекало в равной борьбе, но казанцы в нужный момент завладели инициативой и не позволили петербургской команде пуститься в погоню в концовке. В третьем сете петербуржцы набрали 21 очко – лучший для себя показатель в этой встрече, однако феноменальная игра Кристенсона предопределила значительное комбинационное преимущество «Зенита-Казани».

16 апреля состоится второй матч финальной серии: нужен реванш!

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