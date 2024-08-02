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Питерец.ру » Спорт » Связующий Костадинов стал очередным новичком волейбольного «Зенита», ранее состав «сине-бело-голубых» пополнили Черейский, Янт, Тисевич, Тарасенко, Богатко, Динейкин и Бутько

Связующий Костадинов стал очередным новичком волейбольного «Зенита», ранее состав «сине-бело-голубых» пополнили Черейский, Янт, Тисевич, Тарасенко, Богатко, Динейкин и Бутько

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
nova-volley.ru
Покинули «Зенит» Кобзарь, Рацэ, Железняков, Ананьев, Сафонов, Титич, Воронков, Сивожелез и Заступов.

Не успел связующий Игорь Тисевич официально дебютировать за петербургский волейбольный «Зенит», как случилась неприятная неожиданность – этот игрок выбыл из строя на полгода из-за травмы руки. Менеджмент «Зенита» срочно нашёл замену Тисевичу: очередным новичком команды Владимира Алекно стал болгарин Слави Костадинов. Официально объявлено, что тип перехода – аренда, но разбираться в хитросплетениях того, какому именно клубу сейчас принадлежат права на Костадинова сложно.

«Питерец.ру» встревожен из-за того, что ключевая для волейбола позиция связующего оказалась в это межсезонье едва ли не главной проблемой «Зенита». Ранее «на неопределённый срок» выбыл ещё один представитель этого амплуа Дмитрий Ковалёв: пришлось экстренно рекрутировать Александра Бутько, которому 38 лет. В опыте и квалификации Олимпийского чемпиона 2012 года Бутько сомневаться не приходится, но возраст всё-таки может сказаться на длинной дистанции регулярного чемпионата Суперлиги.

Из когорты прочих зенитовских новичков выделятся перешедший в петербургскую команду из новоуренгойского «Факела» Станислав Динейкин (за океаном бы сказали – Станислав Динейкин-младший). Доигровщик Динейкин восполнит долгое отсутствие в составе «Зенита» Егора Клюки.

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