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Питерец.ру » Спорт » Давид Пастрняк стал автором золотой для сборной Чехии шайбы на чемпионате мира по хоккею, Швейцария – вторая, Канада – третья

Давид Пастрняк стал автором золотой для сборной Чехии шайбы на чемпионате мира по хоккею, Швейцария – вторая, Канада – третья

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Главным героем плей-офф стал голкипер клуба НХЛ «Анахайм» Лукаш Достал.

«Питерец.ру» не стал отдельно сообщать о результатах полуфиналов хоккейного чемпионата мира, поскольку в субботу были слишком важные футбольные новости – чемпионство «Зенита» и вылет «Ленинградца» из ФНЛ. А рассказать было о чём: чешская сборная просто унизила шведов, победив «Тре Крунур» с издевательскими для матча такого уровня цифрами на табло 7:3 (Роман Червенка очков в полуфинале и финале набрать не сумел, но дублями отметились Доминик Кубалик и Лукаш Седлак).

Канадцы в упорнейшей борьбе по буллитам уступили сборной Швейцарии: европейская сборная вела 2:0, но «Кленовые Листья» сначала сократили отставание, а затем звёздный Джон Таварес из «Торонто» забросил спасительную шайбу на 58-й минуте. Воодушевлённые таким поворотом событий родоначальники хоккея повели и в буллитной серии, но удачливее оказались швейцарцы (решающий штрафной бросок точно исполнил бывший форвард «Авангарда» Свен Андригетто).

Финал стал бенефисом чешского вратаря Лукаша Достала, ранее «засушившего» и четвертьфинал с американцами. Не зря подъехал из НХЛ Давид Пастрняк, забросивший победную шайбу (чехи выиграли со счётом 2:0). В матче за бронзу разозлённые разгромом от чехов шведы закономерно переиграли канадцев (4:2).

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