На чемпионате мира по хоккею Германия разгромила Казахстан – 8:2, а чехи с Червенкой в составе обыграли Австрию – 4:0

«Питерец.ру» обратил внимание, что бывшие хоккеисты СКА Патрик Торесен и Роман Червенка снова встали под знамёна своих национальных сборных на проходящем в Чехии мировом первенстве. 40-летний Патрик Торесен ударно начал чемпионат мира, отметившись дублем в ворота швейцарцев (хотя Норвегия проиграла этот матч со счётом 2:5). После этого Торесен забросил по шайбе в ворота сборных Чехии и Дании.

А 38-летний Роман Червенка вчера тоже отметился в протоколе матча между Чехией и Австрией: бывший нападающий СКА схлопотал двухминутное удаление, а забивали в состае хозяев чемпионата мира другие – Каше, Кубалик, Флек и Томашек. За 5 матчей на хоккейном «Мундиале» Червенка набрал 4 (2+2) очка, но может пополнить свой лицевой счёт сегодня в игре против Великобритании. Пока возглавляет таблицу бомбардиров нынешнего чемпионата ... защитник сборной Швейцарии Роман Йоси, выступающий за клуб НХЛ «Нэшвилл Прэдэйторз». Йоси набрал уже 10 очков, 2 из которых – в продолжающемся сейчас матче своей команды с Данией (швейцарцы ведут 5:0).

Сборная Германии накануне уничтожила казахстанскую команду, победив с разгромным счётом 8:2 (по 4 очка набрали Петерка и Стаховяк). Ранее немцы проиграли США и Швеции с одинаковым счётом 1:6.



