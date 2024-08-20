Бывший вратарь СКА Ярослав Аскаров требует обмена от клуба НХЛ «Нэшвилл», поскольку не хочет прозябать в АХЛ: не пора ли возвращаться в Россию?

Пять лет назад «Питерец.ру» писал о талантливом хоккейном юниоре Ярославе Аскарове, пытавшемся пробиться в основу СКА. В 2020 году клуб НХЛ «Нэшвилл Предэйторз» выбрал Аскарова уже в первом раунде под общим одиннадцатым номером (сам Андрей Василевский в своё время удостоился лишь девятнадцатой позиции на драфте).

Но дела в «Нэшвилле», основным вратарём которого является финн Юусе Сарос, но Аскаров не может пробиться даже на позицию «бэкапа» первого вратаря клуба. Россиянин, по праву считавшийся одним из самых перспективных вратарей-новичков заокеанской Лиги, по большей части играл за «Милуоки Эдмиралс».

Действия менеджмента «Нэшвилла» показывают, что никаких особых перспектив у Аскарова в этом клубе нет: с Саросом заключили новый долгосрочный контракт, прочно занято и место второго вратаря. В этих условиях расстроенный Ярослав потребовал у клубного руководства обмена, поскольку не желает снова выступать в АХЛ. Хоккейные обозреватели, которым хорошо знакома НХЛ, считают: «Нэшвилл» рассматривает Аскарова исключительно как хороший трансферный актив. И обменять его готовы только на выгодных для «Хищников» условиях: возраст Аскарова позволяет по-прежнему относить его к перспективным вратарям.