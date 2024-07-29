ента новостей

01:32
2-й тур чемпионата РПЛ завершился победой «Спартака» без Соболева даже в запасе над «Химками» и двумя нулевыми ничьими
00:31
Олимпиада – 2024: баскетболисты сборной США разгромили Сербию «+26», Дюрант набрал 23 очка, Джеймс – 21
15:55
Петербург с размахом отмечает День ВМФ
00:57
Стартовал Олимпийский баскетбольный турнир: Австралия победила Испанию, Франция обыграла Бразилию, Германия разобралась с Японией, а Греция уступила Канаде
21:16
В Парголово байкер с пассажиркой пострадали в ДТП с автобусом
21:07
«Зенит» и ЦСКА одержали крупные победы во 2-м туре чемпионата РПЛ, а «Динамо» обыграло «Локомотив»
19:43
В массовом ДТП на КАД пострадали трое человек
15:28
Марафонский рекорд на открытой воде установлен
15:08
В Орехово лихач на «Ленд Ровере» сбил 16-летнего велосипедиста
14:56
Градоначальник поздравил торговцев
14:44
В Громово школьники на мопеде пострадали после наезда на собаку
14:14
На улице Солдата Корзуна дворник мигрант ударил ножом соотечественника
11:59
На Васильевском острове задержали подозреваемого в поножовщине
09:01
Приложение для оплаты парковки стало популярным
08:33
Невыездных должников стало намного больше
00:57
Победой «Ростова» в Самаре начался 2-й тур чемпионата России по футболу: Роналдо порадовал Карпина голевой передачей
13:10
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют одну полосу
13:08
Генпрокуратура анонсировала ужесточение ответственности за киберпреступления
13:04
Ладожский мост на 45 минут разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
12:59
В Ленобалсти мигрант развращал через интернет несовершеннолетних
12:51
Пенсионерка из Гатчины перевела мошенникам более 10,9 млн рублей
12:46
Пенсионер из деревни Корабсельки перевел мошенникам более 13,4 млн рублей
12:40
В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика
12:17
В Пушкинском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку
12:14
В Красном Селе мужчина выстрелил в прохожих из пневматического пистолета
12:08
На улице Кржижановского в мужчину выстрелили из травматического пистолета
10:57
Обрезание могло закончиться трагедией
10:35
Пловец-марафонец стремится побить рекорд
09:54
В СПб почти нет безработицы
09:21
Лукашенко снова приехал в Петербург для встречи с Путиным
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Олимпиада – 2024: баскетболисты сборной США разгромили Сербию «+26», Дюрант набрал 23 очка, Джеймс – 21

Олимпиада – 2024: баскетболисты сборной США разгромили Сербию «+26», Дюрант набрал 23 очка, Джеймс – 21

0
8
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.fiba.basketball
В другом матче баскетбольного турнира Южный Судан победил Пуэрто-Рико.

«Питерец.ру» продолжает освещение Олимпийского баскетбольного турнира в Париже: на этот раз матчей было меньше, чем накануне, зато впервые на паркет вышла сборная США. Американцы по праву считают Олимпийское баскетбольное золото «своей» медалью, особенно после появления «Дрим Тим». С тех пор «звёздно-полосатая» команда оступилась в погоне за золотом лишь раз, когда в Афинах – 2004 чемпионами стали аргентинцы. В Токио – 2020 из числа игроков нынешнего состава сборной США выступали Кевин Дюрант, Бэм Адебайо, Джру Холидэй и Джейсон Тейтум.

На этот раз для победы над Сербией с разницей почти в 30 очков американцам не понадобилась даже помощь Тейтума, которому очень трудно претендовать на игровое время за спиной таких баскетбольных титанов, как Леброн Джеймс и Дюрант. Усилий одинокого Николы Йокича, набравшего 20 очков и собравшего 8 подборов, для достойного сопртивления фавориту всего турнира не хватило: команда Стива Керра выиграла со счётом 110:84. При этом любители баскетбола явно отметили то, что американцы взяли каждую из четвертей, а это и означает доминирование одной команды над другой.

Хорошую коллекцию индивидуальных показателей собрал Джеймс – 21 очко, 7 подборов и 9 передач, у Дюранта 23 очка.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-08-2016, 23:50
Дюрант и сборная США разгромили Сербию в финале Олимпиады
5-07-2016, 20:37
Кевин Дюрант перешёл в «Голден Стэйт»
8-08-2016, 11:31
Олимпийский баскетбольный турнир начался с неожиданностей
27-05-2018, 14:18
НБА: «Хьюстон» проиграл шестой матч полуфинальной серии вслед за «Бостоном»
15-05-2018, 14:52
«Бостон» и «Голден Стэйт» выиграли первые матчи полуфиналов НБА
20-06-2024, 00:19
«Бостон Селтикс» в пяти матчах удалось выиграть финал НБА у «Даллас Маверикс»: это чемпионство стало для «Кельтов» уже 18-м в истории клуба

Происшествия на дорогах

0
205
27-07-2024, 19:43
В массовом ДТП на КАД пострадали трое человек
0
190
27-07-2024, 15:08
В Орехово лихач на «Ленд Ровере» сбил 16-летнего велосипедиста
0
169
27-07-2024, 14:44
В Громово школьники на мопеде пострадали после наезда на собаку
0
175
26-07-2024, 12:40
В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика
Наверх