Олимпиада – 2024: баскетболисты сборной США разгромили Сербию «+26», Дюрант набрал 23 очка, Джеймс – 21

«Питерец.ру» продолжает освещение Олимпийского баскетбольного турнира в Париже: на этот раз матчей было меньше, чем накануне, зато впервые на паркет вышла сборная США. Американцы по праву считают Олимпийское баскетбольное золото «своей» медалью, особенно после появления «Дрим Тим». С тех пор «звёздно-полосатая» команда оступилась в погоне за золотом лишь раз, когда в Афинах – 2004 чемпионами стали аргентинцы. В Токио – 2020 из числа игроков нынешнего состава сборной США выступали Кевин Дюрант, Бэм Адебайо, Джру Холидэй и Джейсон Тейтум.

На этот раз для победы над Сербией с разницей почти в 30 очков американцам не понадобилась даже помощь Тейтума, которому очень трудно претендовать на игровое время за спиной таких баскетбольных титанов, как Леброн Джеймс и Дюрант. Усилий одинокого Николы Йокича, набравшего 20 очков и собравшего 8 подборов, для достойного сопртивления фавориту всего турнира не хватило: команда Стива Керра выиграла со счётом 110:84. При этом любители баскетбола явно отметили то, что американцы взяли каждую из четвертей, а это и означает доминирование одной команды над другой.

Хорошую коллекцию индивидуальных показателей собрал Джеймс – 21 очко, 7 подборов и 9 передач, у Дюранта 23 очка.



