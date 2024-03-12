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Питерец.ру » Спорт » 3:0 в матче и 4–1 в серии: итоги противостояния СКА и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024

3:0 в матче и 4–1 в серии: итоги противостояния СКА и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В составе невских армейцев забили Сергей Толчинский, Григорий Кузьмин и Артём Сергеев.

«Питерец.ру» вновь обращает внимание на важность истории и статистики личных встреч конкретных команд в спорте. СКА и раньше довольно легко выбивал нижегородское «Торпедо» из плей-офф КХЛ, выиграли петербуржцы и эту серию. Команда Романа Ротенберга затратила на выход в следующий раунд всего пять матчей, и это после холодного душа на старте серии, когда «ларионовцы» крупно победили в Санкт-Петербурге 1 марта (счёт был 5:2 в пользу гостей из Поволжья).

В пятом матче Никите Серебрякову удалось не пропустить, хотя, если взглянуть в протокол, то поражает бессилие торпедовской атаки – всего 17 бросков в створ ворот СКА за три периода! Петербуржцы бросали чаще, а первый точный бросок в игре удался Сергею Толчинскому на 17-й минуте: ассистировали форварду СКА Серебряков и Степан Фальковский. На финише второго периода хозяевам «СКА Арены» удалось реализовать Яна: Григорию Кузьмину помогли забросить очень важную шайбу в его хоккейной карьере Марат Хайруллин и Василий Глотов. Итоговый счёт 3:0 установило попадание Артёма Сергеева в пустые ворота, из которых уже уехал Иван Кульбаков.

В Западной конференции с тем же счётом 4–1 выиграли свои серии первого раунда «Локомотив» (у ЦСКА) и «Спартак» (у «Северстали»).


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