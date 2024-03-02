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Питерец.ру » Спорт » С поражения 2:5 от «Торпедо» СКА начал поход за Кубком Гагарина – 2024

С поражения 2:5 от «Торпедо» СКА начал поход за Кубком Гагарина – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
После матча и Роман Ротенберг, и Денис Куляш заявили о «провокациях» со стороны нижегородцев.

Основной голкипер СКА Никита Серебряков сыграл в матче с «Торпедо» менее восьми минут. Причина – две быстрые шайбы нижегородцев, авторами которых стали Сергей Гончарук и Василий Атанасов. «Питерец.ру» предполагает, что особенно обидно невским армейцам было пропускать первую шайбу, так как влетела она в петербургские ворота, когда команда Романа Ротенберга играла в большинстве после наршения правил со стороны голкипера гостей Ивана Кульбакова.

СКА в середине стартового периода забил усилиями Василия Глотова, после чего почти 24 тысячи зрителей ждали следующей заброшенной шайбы 37-й минуты. И влетела она в ворота СКА, когда Атанасов легко реализовал большинство после выигранного торпедовцами вбрасывания. Однако Сергей Толчинский в свою очередь реализовал «лишнего», и отдыхать на второй перерыв команды отправились при минимальном преимущество «Торпедо».

Лишь в концовке третьего периода гости дважды поразили уже пустые ворота СКА, из которых на скамейку уехал Павел Мойсевич: отличились Гончарук и Владислав Фирстов. Поражение СКА на старте плей-офф, да ещё с крупным счётом, стало неожиданностью, но исправить ситуацию можно. Для начала петербургским армейцам необходимо выигрывать домашний матч 3 марта.


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