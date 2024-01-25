«СКА-Нева» сумела победить воскресенский «Химик» со счётом 5:3, дубль сделал Григорий Кузьмин

Воскресенский «Химик» – известный отечественный хоккейный бренд. Противостояние «СКА-Невы» и «Химика» виделось особенно интересными и в свете того, что предыстория личных встреч показывала, что соперники равны.

Команда Николая Воеводина решила не откладывать дело в долгий ящик, и повела 2:0 уже в первом периоде. Сначала Альберт Конозов реализовал большинство. А на 16-й минуте отличился уже сам Кузьмин: результативными передачами в этом эпизоде отметились Мельниченко и Коромыслов. Но «Химик», в сентябре прошлого года обыгравший «невчан» с разницей в две шайбы, не собирался так быстро сдаваться: Владислав Джиошвили сократил отставание гостей ещё в стартовой двадцатиминутке.

Второй период начался для «СКА-Невы» хуже не придумаешь: сначала удаление, затем – и пропущенная шайба, автором которой стал Заседа. Но петербуржцы не дали сопернику изменить ход борьбы, дважды забросив по ходу второго периода. Сначала хозяева использовали большинство, когда Кузьмин забил с передач Конозова и Федотова. Увеличил преимущество Гурзанов с передачи Демидова – 4:2 ко второму перерыву.

В третьем периоде забрасывали Ткаченко и Кабуш, точный бросок которого подвёл итог – 5:3 в пользу «невчан», с чем «Питерец.ру» их и поздравляет.



