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Питерец.ру » Спорт » Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина, но «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву», ведя 2:0 по ходу матча

Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина, но «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву», ведя 2:0 по ходу матча

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Теперь у бывшего центрфорварда «Вегаса» стало 756 очков в КХЛ, столько же за карьеру набрал Мозякин.

«Зелёным дерби» по традиции называется противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Континентальной хоккейной лиге. Очередной матч получился не только захватывающим по сюжету, но и историческим: игрок «Ак Барса» Вадим Шипачёв сравнялся по набранным в КХЛ очкам с самим Сергее Мозякиным. В дебюте матча с уфимским клубом Шипачёв и Дмитрий Яшкин ассистировали открывшему счёт Дмитрию Кагарлицкому – эта результативная передача и позволила Шипачёву догнать Мозякина. «Питерец.ру» надеется, что совсем скоро Шипачёв наберёт своё 757-е очко и обгонит легендарного снайпера ЦСКА, «Атланта» и «Магнитки».

А вот сама игра сложилась так, что Шипачёв вряд ли сильно радуется своему рекорду. «Барсы» уже на 7-й минуте повели 2:0 (вторую шайбу команды Билялетдинова забросил Галиев), но юлаевцы, которых тренирует Виктор Козлов, смогли догнать и перегнать. Нашёлся в составе «Салавата» свой снайпер в этой игре: Вячеслав Лещенко сделал дубль и сравнял счёт, об раза ему ассистировал американец Хмелевски. А победу «Юлаеву» принёс на 55-й минуте точный бросок Дроздова – 3:2 к недовольству «Ак Барса» и Билялетдинова.

Тот же «камбэк» с 0:2 удалось сегодня совершить «Адмиралу», который в итоге проиграл «Авангарду» – 3:4ОТ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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