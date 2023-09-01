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Питерец.ру » Спорт » Кагарлицкий, Яшкин, Радулов и Шипачёв забили в составе «Ак Барса» в победном для команды Билялетдинова матче с ЦСКА за «Кубок Открытия» нового сезона КХЛ

Кагарлицкий, Яшкин, Радулов и Шипачёв забили в составе «Ак Барса» в победном для команды Билялетдинова матче с ЦСКА за «Кубок Открытия» нового сезона КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
ЦСКА проиграл «Ак Барсу» 2:5, несмотря на наличие Ивана Федотова в воротах.

То, чего всё лето так ждали хоккейные болельщики, свершилось: матчем ЦСКА и «Ак Барса» начался новый регулярный чемпионат КХЛ. Особой интриги поединку за «Кубок Открытия» придавали два обстоятельства: Иван Федотов в воротах ЦСКА и очередные звёздные казанские новички. Ход матча показал, что аргументы «Ак Барса» оказались весомее, а Иван Федотов провёл далеко не лучший матч в своей карьере, пропустив пять шайб.

«Питерец.ру» отмечает, что автором первой заброшенной шайбы в сезоне – 2023/2024 стал бывший нападающий СКА и московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий. «Барс» Кагарлицкий отличился на 17-й минуте конечно же с передачи Дмитрия Яшкина – кого же ещё?

Сам Яшкин забил следующую шайбу «Ак Барса» при счёте 1:1 после ответного гола ЦСКА в исполнении Никиты Нестерова. Сразу же огорчил Федотова игрок «Ак Барса» Дыняк, а ведь с точного броска Яшкина прошло всего полминуты. На 47-й минуте защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко вернул интригу в матч, протолкнув шайбу в ворота Билялова. Однако после этого забивали только казанцы – Александр Радулов (53-я минута) и Вадим Шипачёв (54-я минута). Так команда 68-летнего Билялетдинова выиграла первый трофей в сезоне, да ещё и ЦСКА одолела с крупным счётом 5:2.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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