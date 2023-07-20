Россия, дружественная Белоруссия и Германия: с 24 по 30 июля в Приозерске состоится чемпионат Европы по городошному спорту.

«В этом году мы в очередной раз принимаем у себя серьезное спортивное событие – чемпионат Европы по городошному спорту. Такого большого доверия нам удалось заслужить, в том числе, благодаря тому, что в прошлом году чемпионат мира в Ленинградской области прошел на высоком уровне. В этом году к нам приедут более 40 спортсменов – сборную России представят свыше 20 атлетов, от Белоруссии выступят около 10 спортсменов, многие из которых – молодые, еще два спортсмена прибудут к нам из Германии. Отмечу также, что городошному спорту в этом году исполняется 100 лет, отрадно, что соревнования в Приозерске будут приурочены к этой дате», — прокомментировал заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Соревнования пройдут Центр физической культуры, спорта и молодежной политики. Открытый чемпионат Европы 2023 года будет включать несколько дисциплин: городки классические, городки европейские, городки финские - кюккя. Для зрителей вход на соревнования будет свободным.

В составе сборной России выступят сильнейшие спортсмены – заслуженный мастер спорта Василий Духанин, мастера спорта России Сергей Облогин, Жанна Акрымова, Нина Елисеева.