Новичок СКА Брендан Лайпсик отправил письмо Владимиру Путину, цель – скорейшее получение российского гражданства

«Питерец.ру» обратил внимание на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, который сообщил о важном шаге со стороны Брендана Лайпсика, контракт с которым был заключён не так давно. Ротенберг проинформировал общественность, что Лайпсик уже написал письмо российскому президенту для получения паспорта РФ. Главный тренер СКА сослался на футбольные прецеденты: ранее гражданство России получили футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком. Сложно сказать, как отреагировали бы в Канаде на сравнение хоккейной сборной Канады с футбольной сборной Бразилии, ведь действующие чемпионы мира – аргентинцы.

Ротенберг добавил:

«Брендан уже три года живёт в России, теперь будет играть в Петербурге за СКА, а за это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью… Его любимый игрок – Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких, как Павел Буре».

Наставник СКА не исключил появления Лайпсика в форме российской сборной. Бывший главный тренер СКА Илья Воробьёв охарактеризовал Лайпсика, как «общительного парня», к тому же у новобранца СКА есть татуировка на русском языке. О содержании татуировки неизвестно.



