Канадец Брендан Лайпсик будет играть в СКА под 88-м номером: при чём тут Эрик Линдрос?

В 90-е годы прошлого века имя Эрика Линдроса («Питерец.ру» знает, что правильная транскрипция этой фамилии – «Линдраз», со слов самой звезды НХЛ) знали все любители хоккея. «Железный» первый номер драфта НХЛ, главная опция в нападении «Филадельфии», устрашающая тройка Линдрос – Леклер – Ренберг или «Легион из Doom». Почему вспомнили Линдроса в контексте появления канадца Брендана Лайпсика в СКА? Всё дело в номере – тот же 88-й.

Прежним клубом Лайпсика был магнитогорский «Металлург» (там у него был 81-й номер). По иронии судьбы Лайпсик стал соавтором заключительного для «Магнитки» гола в сезоне – 2022/2020. «Металлург» 23 марта проиграл омскому «Авангарду» (1:4) и вылетел из плей-офф, не сумев выиграть у омичей ни разу. В первом раунде Кубка Гагарина – 2023 «Металлург» провёл увлекательнейшую серию с «Автомобилистом» (4–3). Всего в плей-офф этого сезона Лайпсик набрал 11 (2+9) очков за 11 матчей. При этом в прошедшем регулярном сезоне результативность легионера была ниже очка за матч.

Контракт между невскими армейцами и 29-летним Лайпсиком заключён на два сезона. По поводу перехода Лайпсика в СКА высказался Евгений Артюхин, выразивший уверенность в том, что новичок «не потеряется» в новом клубе.