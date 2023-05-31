Футболист «Спартака» Квинси Промес может быть причастен к контрабанде более чем тонны наркотиков, перехваченных в Антверпене

Неприятности у звезды московского «Спартака» Квинси Промеса продолжаются: на этот раз прокуратура Нидерландов обвинила футболиста в участии в контрабанде наркотиков. «Питерец.ру» удивлён масштабами обвинений: Промес подозревается в причастности к попытке провоза 1300 кг запрещённых к обороту веществ. Нидерландская прокуратура уточнила: было две партии – 720 и 650 кг соответственно. Бдительная нидерландская полиция прослушивала телефон Промеса и решила, что спартаковец может быть «в деле». Сам факт задержания контрабандных партий в Антверпене имел место в 2020 году, но европейские правоохранители собирали доказательства.

Поскольку Промес проживает в России, то ближайшее слушание по этому делу может пройти и в его отсутствие. СМИ и раньше сообщали о различных подозрениях относительно звёздного голландца. А прошлым летом нидерландский суд уже вынес приговор по делу о нападении Промеса на собственного кузена. Итог того разбирательства – денежный штраф (сумма неизвестна) и оплата агрессивным Промесом судебных издержек. Тогда сторона Промеса была недовольна итогом дела: адвокат собирался подавать апелляцию.

Известный комментатор Геннадий Орлов ранее отказался назвать Промеса «легендой» «Спартака».