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Питерец.ру » Спорт » Футболист «Спартака» Квинси Промес может быть причастен к контрабанде более чем тонны наркотиков, перехваченных в Антверпене

Футболист «Спартака» Квинси Промес может быть причастен к контрабанде более чем тонны наркотиков, перехваченных в Антверпене

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport-express.ru
Ранее Промес влип в «уголовщину», речь шла о поножовщине.

Неприятности у звезды московского «Спартака» Квинси Промеса продолжаются: на этот раз прокуратура Нидерландов обвинила футболиста в участии в контрабанде наркотиков. «Питерец.ру» удивлён масштабами обвинений: Промес подозревается в причастности к попытке провоза 1300 кг запрещённых к обороту веществ. Нидерландская прокуратура уточнила: было две партии – 720 и 650 кг соответственно. Бдительная нидерландская полиция прослушивала телефон Промеса и решила, что спартаковец может быть «в деле». Сам факт задержания контрабандных партий в Антверпене имел место в 2020 году, но европейские правоохранители собирали доказательства.

Поскольку Промес проживает в России, то ближайшее слушание по этому делу может пройти и в его отсутствие. СМИ и раньше сообщали о различных подозрениях относительно звёздного голландца. А прошлым летом нидерландский суд уже вынес приговор по делу о нападении Промеса на собственного кузена. Итог того разбирательства – денежный штраф (сумма неизвестна) и оплата агрессивным Промесом судебных издержек. Тогда сторона Промеса была недовольна итогом дела: адвокат собирался подавать апелляцию.

Известный комментатор Геннадий Орлов ранее отказался назвать Промеса «легендой» «Спартака».

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