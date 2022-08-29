7-й тур чемпионата РПЛ стал «туром разгромов»

«Питерец.ру» подводит итоги очередного тура чемпионата России по футболу, ознаменовавшегося ПЯТЬЮ крупными победами. Интересно, даст ли это повод критикам нашего чемпионата говорить о низкой конкуренции и большом разрыве в уровне лидеров Российской Премьер-Лиги и прочими участниками высшего футбольного света?

«Зенит» убедительно переиграл в Екатеринбурге «Урал», но все четыре безответных гола коллектив Сергея Семака сумел организовать только во второй половине встречи. Дубль сделал Малком, по разу отличились Андрей Мостовой и Родригао.

В итоге всех перещеголял проваливший старт нынешнего первенства «Локомотив», разгромивший «Оренбург» со счётом 5:1. Здесь хет-триком отменился железнодорожник Иван Игнатьев. Ещё три матча завершились с одинаковым счётом 4:1. Так «Сочи» одолел «Химки» (два точных удара с пенальти нанёс Кристиан Нобоа), а «Спартак» разобрался в Воронеже с «Факелом» (здесь «гол+пас» записал на свой счёт Квинси Промес. Дубль блеснувшего в стартовых турах Эдуарда Сперцяна позволил «Краснодару» с тем же счётом 4:1 обыграть «Торпедо».