«Зенит» разнёс «Тамбов», а «Спартак» завоевал серебряные медали

По иронии судьбы и волей календаря досрочно ставший чемпионом России «Зенит» завершал чемпионат выездным матчем в Саранске с «Тамбовом». Встреча сильнейшего клуба чемпионата и главного аутсайдера закончилась предсказуемо – «Зенит» выиграл со счётом 5:1 а Артём Дзюба сделал покер. «Питерец.ру» отмечает, что благодаря этому покеру Дзюба сумел обогнать иранца Сердара Азмуна в споре бомбардиров РПЛ – 2020/2021.

«Спартак» добился только ничьей в гостевой встрече с «Ахматом», при этом «красно-белые» проигрывали по ходу матча 0:2. Однако в нужный момент забили легионеры – Квинси Промес и Виктор Мозес, и этот результат позволил московскому клубу занять второе место. «Локомотив» победил «Урал» (1:0), но серебряные медали железнодорожники потеряли в прошлом туре. Нулевая ничья с «Динамо» после 1:6 от «Зенита» отбросили команду Николича на итоговую третью позицию. Теперь «Спартак» попытается пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов через квалификацию, а выигравший Кубок «Локомотив» сыграет в Лиге Европы.