Payeer

ента новостей

01:12
«Зенит» разнёс «Тамбов», а «Спартак» завоевал серебряные медали
15:52
В Петербурге стартуют окружные игры Всероссийской юнармейской лиги КВН
14:36
В Петербурге будут судить группу автоугонщиков
14:30
Строительный лоббист метит на место в Госдуму по 213-ому округу: местные жители негодуют
09:15
Макаров идет в Госдуму
08:48
Вакцинация набрала ход
20:03
Под контролем ОНФ в реабилитационном центре для детей-инвалидов «Сердце» приступили к работам по благоустройству территории
19:59
В Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7
19:57
Масштабное учение по управлению войсками стартовало в ЗВО
19:56
Концерт совместно с Русским музеем в Большом зале филармонии
12:23
В Ленобласти по подозрению в убийстве женщины-врача задержан её бывший муж
12:03
В ЗВО состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021»
12:01
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
09:15
Расстройства из-за пандемии
08:57
Ипотека в апреле
20:05
К монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище венок возложил Михаил Романов
13:53
В Петербурге задержали хулиганов, ограбивших 99-летнего ветерана
13:47
Исторический парк готов удивить посетителей акции «Ночь музеев – 2021»
13:24
В Петербурге пройдет обучающий клуб французского языка
13:19
Житель города Ломоносов подозревается в насилии над малолетним детьми
10:01
Ужесточат правила выдачи лицензии на оружие
09:39
До нас дошел индийский штамм
23:07
Гол Смолова с пенальти принёс «Локомотиву» Кубок России
16:38
Центральная библиотека приглашает на бесплатные экскурсии по Лермонтовским местам
15:09
Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»
15:01
В Петербурге проведут шлюпочную регату
14:55
В Ленобласти на пожаре пострадала женщина
14:43
В Петербурге на даче принца Ольденбургского устроят гостиницу
14:37
Выставка «Единым ударом!»
14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» разнёс «Тамбов», а «Спартак» завоевал серебряные медали

«Зенит» разнёс «Тамбов», а «Спартак» завоевал серебряные медали

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Драматичная борьба за второе место в чемпионате России по футболу завершилась в пользу «Спартака».

По иронии судьбы и волей календаря досрочно ставший чемпионом России «Зенит» завершал чемпионат выездным матчем в Саранске с «Тамбовом». Встреча сильнейшего клуба чемпионата и главного аутсайдера закончилась предсказуемо – «Зенит» выиграл со счётом 5:1 а Артём Дзюба сделал покер. «Питерец.ру» отмечает, что благодаря этому покеру Дзюба сумел обогнать иранца Сердара Азмуна в споре бомбардиров РПЛ – 2020/2021.

«Спартак» добился только ничьей в гостевой встрече с «Ахматом», при этом «красно-белые» проигрывали по ходу матча 0:2. Однако в нужный момент забили легионеры – Квинси Промес и Виктор Мозес, и этот результат позволил московскому клубу занять второе место. «Локомотив» победил «Урал» (1:0), но серебряные медали железнодорожники потеряли в прошлом туре. Нулевая ничья с «Динамо» после 1:6 от «Зенита» отбросили команду Николича на итоговую третью позицию. Теперь «Спартак» попытается пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов через квалификацию, а выигравший Кубок «Локомотив» сыграет в Лиге Европы.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-05-2017, 21:38
«Зенит» победил «Краснодар», «Спартак» разгромил «Терек»
30-08-2020, 23:56
Нулевая ничья с «Локомотивом» лишила «Зенит» лидерства в таблице РПЛ
16-07-2020, 00:44
«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы в туре РПЛ
22-04-2018, 19:14
Дзюба может лишить «Зенит» Лиги чемпионов
23-11-2020, 14:28
«Зенит» и другие лидеры таблицы РПЛ синхронно сыграли вничью в 15-м туре
13-12-2020, 14:47
Дзюба снова на коне: форвард «Зенита» дважды забил в ворота «Динамо»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
193
12-05-2021, 14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
0
235
10-05-2021, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
253
10-05-2021, 12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
0
362
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
Наверх