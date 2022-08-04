СКА в Сочи одержал вторую крупную победу подряд – 6:2 в поединке с «Адмиралом»

Несмотря на то, что на дворе лето, старт регулярного чемпионата КХЛ не за горами. «Питерец.ру» рад двум крупным победам СКА на предсезонном турнире в Сочи, титульным спонсором которого является одна из крупнейших российских букмекерских контор.

В первом туре сочинского турнира СКА разобрался с защитой минского «Динамо». Невские армейцы пропустили первыми, после чего принялись забрасывать шайбы в ворота Колосова. Дубль сделал Михаил Воробьёв, ещё по разу отличились в поединке с минчанами Захар Бардаков и Артём Фёдоров.

Героем крупной победы над «Адмиралом» можно с полным правом назвать статусного новичка СКА Дамира Жафярова. Бывший торпедовец сделал хет-трик, при этом дальневосточники перебросали петербуржцев, что в играх СКА бывает не так уж и часто. Поскольку СКА огорчил вратаря «Адмирала» Лазушина шесть раз, необходимо назвать всех авторов голов помимо открывшего счёт Жафярова, это Артём Швец-Роговой, Фёдоров и Даниил Пыленков.

Следующим соперником СКА станут хозяева турнира, матч «Сочи» и СКА состоится 6 августа.