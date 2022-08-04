ента новостей

23:02
СКА в Сочи одержал вторую крупную победу подряд – 6:2 в поединке с «Адмиралом»
16:04
В Ленобласти мотоциклистка пострадала при ДТП
15:41
HUAWEI по-прежнему доступен
14:39
Фестиваль скорости на воде «Балтийская миля 2022»
14:19
Проект «Музейная Команда47» стартовал в Историческом парке «Россия - моя история»
14:15
Музей Эрарта представляет выставку Алана Хатагты
13:43
Полицейские провели масштабный профилактический рейд на Софийской овощебазе
11:52
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке военного эшелона
10:15
Почему мало грибов?
09:56
В Колпино иномарка столкнулась с автобусом
09:50
В Петербурге задержан мужчина за хулиганскую стрельбу
09:48
Где будут закупаться дипломаты?
17:56
В Петербурге Роспотребнадзор пока не планирует вводить ковидные ограничения
17:50
Студенты Корабелки вышли в финал регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России»
15:42
Пелоси говорит, что США «не откажутся» от Тайваня, поскольку Китай планирует военные учения
14:20
В Ленобласти педофил заманивал детей в гости сладостями
13:30
В Петербурге 81-летняя пенсионерка передала аферисту 800 тысяч рублей
13:15
В Петербурге задержан гражданин за мошенничество в отношении пенсионерки
13:09
В Петербурге иномарка сбила 8-летнюю девочку
13:00
В Петербурге задержали женщину за кражу у пенсионера паспорта и банковской карты
12:55
В Петербурге задержали мужчину за «налет» на магазин
12:49
В Петербурге задержали двоих мужчин за хулиганскую стрельбу
12:25
Россельхознадзор провел ветеринарный контроль 2 млн гигантских пресноводных креветок
11:28
На трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют движение
11:21
В Ленобласти ограбили пожилую женщину
11:13
В Петербурге мужчина отдал аферистам более полутора миллиона рублей наличными
09:45
Мариуполю продолжим помогать
09:26
Плохо себя чувствуешь – оставайся дома
08:14
Родила на шестом десятке
18:41
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА в Сочи одержал вторую крупную победу подряд – 6:2 в поединке с «Адмиралом»

СКА в Сочи одержал вторую крупную победу подряд – 6:2 в поединке с «Адмиралом»

0
30
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
СКА уверенно начал предсезонный турнир в Сочи.

Несмотря на то, что на дворе лето, старт регулярного чемпионата КХЛ не за горами. «Питерец.ру» рад двум крупным победам СКА на предсезонном турнире в Сочи, титульным спонсором которого является одна из крупнейших российских букмекерских контор.

В первом туре сочинского турнира СКА разобрался с защитой минского «Динамо». Невские армейцы пропустили первыми, после чего принялись забрасывать шайбы в ворота Колосова. Дубль сделал Михаил Воробьёв, ещё по разу отличились в поединке с минчанами Захар Бардаков и Артём Фёдоров.

Героем крупной победы над «Адмиралом» можно с полным правом назвать статусного новичка СКА Дамира Жафярова. Бывший торпедовец сделал хет-трик, при этом дальневосточники перебросали петербуржцев, что в играх СКА бывает не так уж и часто. Поскольку СКА огорчил вратаря «Адмирала» Лазушина шесть раз, необходимо назвать всех авторов голов помимо открывшего счёт Жафярова, это Артём Швец-Роговой, Фёдоров и Даниил Пыленков.

Следующим соперником СКА станут хозяева турнира, матч «Сочи» и СКА состоится 6 августа.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-08-2021, 22:54
СКА проиграл «Авангарду» на предсезонном турнире в Сочи, ни разу не забросив
8-01-2022, 22:48
СКА крупно выиграл и второй матч под руководством Романа Ротенберга
17-02-2017, 00:04
СКА разгромил «Сочи», но остался вторым в КХЛ
27-11-2019, 23:43
СКА обыграл «Сочи»: ворота защищал 17-летний Аскаров
24-07-2022, 14:05
РПЛ: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА синхронно выиграли у своих соперников с крупным счётом
26-09-2020, 23:56
«Зенит» разгромил «Уфу»: Дзюба сделал хет-трик, Азмун – дубль

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
66
Вчера, 16:04
В Ленобласти мотоциклистка пострадала при ДТП
0
116
Вчера, 09:56
В Колпино иномарка столкнулась с автобусом
0
99
3-08-2022, 13:09
В Петербурге иномарка сбила 8-летнюю девочку
0
151
1-08-2022, 16:26
В Петербурге мотоцикл столкнулся с маршруткой
Наверх