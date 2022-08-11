В Петербурге пройдёт футбольный товарищеский матч в память об игроках клуба «Пахтакор»

13 августа в Санкт-Петербурге пройдёт футбольный товарищеский матч в память об игроках клуба «Пахтакор»

Участие примут команды ветеранов футбола санкт-петербургского «Зенита» и ташкентского «Пахтакора». Технопарк «Айра» выступает спонсором товарищеского матча памяти об игроках клуба «Пахтакор». Матч организуют технопарк «Айра» Юрия Берестова и Международная ассоциация исламского бизнеса. Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства спорта РФ.

Ежегодно по инициативе Международной ассоциации исламского бизнеса в разных городах страны проводят матчи памяти команды «Пахтакор», погибшей 11 августа 1979 года в крупнейшей в истории советской авиации катастрофе над Днепродзержинском. Футбольный клуб «Пахтакор» — один из самых известных клубов Узбекистана и бывшего СССР. Он выступал в различных по уровню лигах чемпионата СССР, включая Высшую лигу.

В матче 2022 года примут участие:

Ринат Дасаев. Советский футбольный вратарь, один из лучших вратарей мира, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года и бронзовый — Олимпийских игр 1980 года. Чемпион СССР 1979 и 1987 годов. Входит в список ФИФА 100. Обладатель титула «Лучший вратарь мира» 1988 года.

Ветераны футбольного клуба «Зенит»:

Дмитрий Радченко . Начал карьеру в ленинградском «Динамо», а в 1989 году перешёл в «Зенит», в составе которого провёл 33 матча и забил 6 мячей. Двукратный чемпион России, вице-чемпион СССР, чемпион Японии, обладатель Кубков России и СССР и Суперкубка Испании. В Академии «Зенита» работает с 2010 года.

Начал карьеру в ленинградском «Динамо», а в 1989 году перешёл в «Зенит», в составе которого провёл 33 матча и забил 6 мячей. Двукратный чемпион России, вице-чемпион СССР, чемпион Японии, обладатель Кубков России и СССР и Суперкубка Испании. В Академии «Зенита» работает с 2010 года. Александр Спивак. Обладатель Кубка Украины 1997 года и Кубка Премьер-Лиги России 2003 года. Серебряный призёр чемпионата Украины 1997 года и чемпионата России 2003 года. Входит в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Обладатель Кубка Украины 1997 года и Кубка Премьер-Лиги России 2003 года. Серебряный призёр чемпионата Украины 1997 года и чемпионата России 2003 года. Входит в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Юрий Желудков . Чемпион СССР 1984 года, финалист Кубка СССР 1984 года, обладатель Кубка сезона 1985 года. Входит в список 33 лучших футболистов в СССР.

. Чемпион СССР 1984 года, финалист Кубка СССР 1984 года, обладатель Кубка сезона 1985 года. Входит в список 33 лучших футболистов в СССР. Борис Чухлов. Чемпион СССР 1984 года, финалист Кубка СССР по футболу 1984 года, обладатель Кубка сезона 1985 года. Лучший бомбардир «Зенита» в чемпионатах СССР 1982 и 1989 годов и лучший нападающий чемпионата России 1993/94. Один из двух игроков в истории советского и российского футбола, который стал чемпионом страны и в большом, и в мини-футболе.

Ветераны ташкентского клуба «Пахтакор»:

Анатолий Соловьёв . Советский футболист, защитник, полузащитник. Обладатель Кубка СССР 1972 года в составе московского клуба «Торпедо».

. Советский футболист, защитник, полузащитник. Обладатель Кубка СССР 1972 года в составе московского клуба «Торпедо». Андрей Пятницкий. Чемпион Европы среди молодёжи 1990 года в составе сборной СССР и чемпион России 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 годов в составе московского Спартака. Обладатель Кубка СССР 1991/92, Кубка России 1993/94, Кубка чемпионов Содружества 1993 года.

Чемпион Европы среди молодёжи 1990 года в составе сборной СССР и чемпион России 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 годов в составе московского Спартака. Обладатель Кубка СССР 1991/92, Кубка России 1993/94, Кубка чемпионов Содружества 1993 года. Александр Тихонов. Чемпион Азиатских игр 1994 года в составе сборной Узбекистана, чемпион Узбекистана 1992, 1993, 1994 годов и обладатель Кубка Узбекистана 1994 года.

Чемпион Азиатских игр 1994 года в составе сборной Узбекистана, чемпион Узбекистана 1992, 1993, 1994 годов и обладатель Кубка Узбекистана 1994 года. Туляган Исаков. Советский футболист, тренер. Всю карьеру игрок провёл в «Пахтакоре», за 13 сезонов сыграл в первой и высшей лигах 252 матча, забил 52 гола. В 1979 году получил травму, что спасло его от гибели с командой в авиакатастрофе.

Советский футболист, тренер. Всю карьеру игрок провёл в «Пахтакоре», за 13 сезонов сыграл в первой и высшей лигах 252 матча, забил 52 гола. В 1979 году получил травму, что спасло его от гибели с командой в авиакатастрофе. Берадор Абдураимов. Советский футболист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер Узбекской ССР. Основатель футбольной династии Абдураимовых в Узбекистане. Лучший бомбардир чемпионата СССР: 1968 (22 мяча). Лучший бомбардир первой лиги СССР: 1972 (34 мяча). Член клуба Григория Федотова: 106 мячей. Рекордсмен «Пахтакора» по количеству выступлений за команду: 358 матчей. Чемпион Азиатских игр: 1994 (как тренер).

Советский футболист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер Узбекской ССР. Основатель футбольной династии Абдураимовых в Узбекистане. Лучший бомбардир чемпионата СССР: 1968 (22 мяча). Лучший бомбардир первой лиги СССР: 1972 (34 мяча). Член клуба Григория Федотова: 106 мячей. Рекордсмен «Пахтакора» по количеству выступлений за команду: 358 матчей. Чемпион Азиатских игр: 1994 (как тренер). Геннадий Денисов. Советский и узбекистанский футболист, защитник. Ныне тренер. Мастер спорта СССР. Чемпион Узбекистана 1995/96, бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 1994/95, 1996/97. Серебряный призёр чемпионата России: 1992. Обладатель Кубка Первой лиги СССР: 1988

Советский и узбекистанский футболист, защитник. Ныне тренер. Мастер спорта СССР. Чемпион Узбекистана 1995/96, бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 1994/95, 1996/97. Серебряный призёр чемпионата России: 1992. Обладатель Кубка Первой лиги СССР: 1988 Ахмад Убайдуллаев. Футболист, тренер. Бывший наставник олимпийской сборной Узбекистана.

Программа мероприятия:

14:00 – 14:30. Сбор гостей, приветственные слова Губернатора Ленинградской области, председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, временно исполняющего обязанности главы Пушкинского района, Президента Международной ассоциации исламского бизнеса, генерального директора технопарка «Айра», а также двух футболистов.

14:30 – 16:00. Футбольный матч.

16:00 – 16:30. Награждение победителей.

Адрес стадиона: г. Санкт-Петербург, город Пушкин, Ленинградская ул. 83 Б.

Попасть на матч можно бесплатно, предварительно заполнив данную форму https://clck.ru/sUEx8

Количество мест ограничено.

«Благодаря таким мероприятиям, как матчи памяти, мы отдаем дань уважения не только погибшим игрокам, но и их окружению и всем людям, которых так или иначе тронула эта трагедия. Спорт создан сплачивать людей, невзирая на языковые, культурные и идеологические барьеры. Спорт объединяет силу дружбы и силу поддержки, поэтому рад быть причастен к организации этого большого и важного события», — заявил заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

«Я отдал “Пахтакору” много лет своей жизни и с большой теплотой вспоминаю проведённое в нём время. “Пахтакор” конца 1970-х был мощной, умелой, умеющей мыслить командой. Ежегодное проведение товарищеских матчей позволяет нам сохранить память о погибших игроках клуба и поддерживать добрые и человечные отношения в современном футболе», — говорит президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев.

«Для меня большая честь быть партнёром в проведении матча памяти команды “Пахтакор” в Санкт-Петербурге. Это социально значимое событие, которое не только отдаёт дань памяти погибшим спортсменам, но и несёт посыл молодому поколению спортсменов о важности дружбы, спортивной солидарности и взаимной поддержки», — комментирует председатель совета директоров технопарка «Айра» Юрий Берестов.

Информационная справка о технопарке «Айра»

Технопарк «Айра» — крупнейшее в России технологичное производство в сфере благоустройства, инновационного спортивного оборудования, детских площадок и малых архитектурных форм. Главное производство, на котором работает больше 200 человек, находится под Санкт-Петербургом и занимает площадь 30 тысяч квадратных метров. Филиал технопарка по производству смарт-продукции расположен в Грозном, на базе реабилитационного центра Общества слепых. География поставок технопарка — от Калининграда до Чукотского автономного округа.

Информационная справка о Юрии Берестове

Юрий Берестов

Меценат.

Основатель и председатель совета директоров технопарка «Айра». Технопарк объединяет специалистов в сфере дизайна, архитектуры и урбанистики.

Президент Ассоциации умных городов. Цель организации — координация действий её членов в области поддержки, внедрения и развития инновационных технологий «умного города».

Почетный член Клуба друзей Эрмитажа. Идеолог и организатор международного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа».

Советник министра по туризму Чеченской Республики Муслима Байтазиева.

Автор идеи и спонсор проекта «Новая жизнь Хой».

Автор идеи инновационных инфраструктурных проектов, реализованных в Альметьевске, благодаря которым был сформирован новый имидж города. После этих изменений г. Альметьевск стал лауреатом Московского международного форума в номинации: «Стартап-столица России», «Самое благоустроенное городское поселение России 2017», а в 2019 году в рамках IV Международного велоконгресса получил спец-приз «Лидерство» за реализацию велопроекта Smart Track.

Информационная справка о Международной ассоциации исламского бизнеса

Международная ассоциация исламского бизнеса работает в России и за её пределами с 2017 года. Сегодня у ассоциации 40 представительств в России и 110 представительств в зарубежных странах. Главная задача — формирование положительного образа современного предпринимателя, который ведёт бизнес с осознанием социальной ответственности и опорой на духовные ценности. Ассоциация помогает компаниям и представителям власти вести открытый и конструктивный диалог.