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Питерец.ру » Спорт » В Москве простились с футболистом и тренером Георгием Ярцевым

В Москве простились с футболистом и тренером Георгием Ярцевым

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41
Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
sport-express.ru
Творец чемпионства «Спартака» в 1996 году ушёл из жизни 15 июля.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и и.о. президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев присутствовали на прощании с Георгием Ярцевым, умершим 15 июля. СМИ сообщают, что Ярцева похоронили на Преображенском кладбище Москвы.

Ярцев – футболист уникальной судьбы: играя в Костроме, он был приглашён в московский «Спартак» в очень солидном по советским меркам возрасте – 29 лет. Но Ярцев смог быстро встроиться в схемы Константина Бескова и так заблистал в составе «красно-белых», что удостоился вызова в сборную СССР.

«Питерец.ру» напоминает, что именно Ярцев возглавлял «Спартак» в памятном многим любителям футбола сезоне – 1996. Тогда очень молодой состав «Спартака» вместе с «дядькой» на поле, роль которого исполнял харизматичный Сергей Горлукович, смог выиграть «золотой» матч у владикавказской «Алании» и стать чемпионом. Если первые три чемпионства «Спартака» в России были завоёваны без особой борьбы, то именно золотые медали 1996 года особенно дороги игроками и болельщикам столичного клуба.

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