В Москве простились с футболистом и тренером Георгием Ярцевым

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и и.о. президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев присутствовали на прощании с Георгием Ярцевым, умершим 15 июля. СМИ сообщают, что Ярцева похоронили на Преображенском кладбище Москвы.

Ярцев – футболист уникальной судьбы: играя в Костроме, он был приглашён в московский «Спартак» в очень солидном по советским меркам возрасте – 29 лет. Но Ярцев смог быстро встроиться в схемы Константина Бескова и так заблистал в составе «красно-белых», что удостоился вызова в сборную СССР.

«Питерец.ру» напоминает, что именно Ярцев возглавлял «Спартак» в памятном многим любителям футбола сезоне – 1996. Тогда очень молодой состав «Спартака» вместе с «дядькой» на поле, роль которого исполнял харизматичный Сергей Горлукович, смог выиграть «золотой» матч у владикавказской «Алании» и стать чемпионом. Если первые три чемпионства «Спартака» в России были завоёваны без особой борьбы, то именно золотые медали 1996 года особенно дороги игроками и болельщикам столичного клуба.