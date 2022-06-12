Продолжаются споры вокруг назначения Гильермо Абаскаля в московский «Спартак»

Тренерская чехарда в московском «Спартаке» продолжилась: выигрыш Кубка России не помог удержаться на тренерском мостике Паоло Ваноли. При этом даже кубковая победа видится некоторым стечением обстоятельств.

Новым главным тренером «Спартака» стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. «Питерец.ру» признаётся, что до это имя – совершенно новое на тренерском небосклоне. Масла в огонь добавило и довольно комичное для российских любителей футбола заявление агента Абаскаля (не удивляйтесь, агенты есть не только у футболистов) о том, что испанец уже тренировал «большой клуб», а именно – швейцарский «Базель». Можно обоснованно предположить, что спартаковская «торсида» не считает «Базель» клубом, равным «Спартаку».

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани (а эта фамилия в России точно поизвестнее, чем Абаскаль или Ваноли!) заявил, что «Спартак» пригласил «одного из самых многообещающих тренеров Европы». В вот заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков выразил недовольство выбором Абаскаля.