ента новостей

00:47
Продолжаются споры вокруг назначения Гильермо Абаскаля в московский «Спартак»
17:00
Александр Шестаков назвал поставленные перед Ассоциацией предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности задачи амбициозными
16:45
В Лениобласти стартовали сборы с укладчиками парашютов авиационных соединений и воинских частей ЗВО
16:42
Ленобласть получила новые гранты президента
16:35
Зять петербургского губернатора удовлетворит собственные интересы в строительстве кластера в "Горской"
13:07
В Ленобласти мужчину обвинили в изнасиловании пасынка-подростка
12:50
В Ленобласти 10-летний мальчик выпал с 4-го этажа
09:44
Не убивайте летучих мышей
08:55
Роботов нужно дорабатывать
08:32
Ключевая ставка стала еще ниже
23:37
«Ленинградец» разгромил «Волну»: Сергея Кирьякова можно поздравить с тренерским успехом!
21:20
Петербург глазами создателя: пять любимых мест императора
17:35
Почему китайские военные самолеты «играют в цыплят» с союзниками США — и почему они делают это сейчас
17:24
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа завершились тактические учения радиотехнических подразделений
14:13
В Сертолово обнаружили склад боеприпасов и наркотические вещества
14:09
Полицейские задержали кроссовер с «мигалками» сомнительного происхождения
13:47
В центре Петербурга задержали мужчину, причастного к совершению преступлени
13:14
Петербуржцы бьют тревогу: подрядчики Комблага уничтожают яблоневый сад в Зеленогорске
13:02
В центре Петербурга молодая девушка прыгнула с 6-го этажа и погибла
12:47
Корабелка провела совещание представителей школ-участников проекта «инженерные классы»
12:36
На КАД с Пулковским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов
12:31
В Пушкине задержали «домушника»
12:09
В Ленобласти задержали преступника, находящегося в федеральном розыске за мошенничество
11:59
В Петербурге задержали вора-рецидивиста
11:47
В Петербурге задержали иностранца, подозреваемого в ограблении пенсионерки
11:16
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в разбойном нападении
11:10
В Петербурге задержана женщина, подозреваемая в ограблении супермаркета
09:20
Отметили юбилей императора
09:00
Хотят зарабатывать больше
08:32
Взаимодействуем с Индией
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Продолжаются споры вокруг назначения Гильермо Абаскаля в московский «Спартак»

Продолжаются споры вокруг назначения Гильермо Абаскаля в московский «Спартак»

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
То, что очень молодой для должности главного тренера «ноунэйм» возглавил «красно-белых», понравилось не всем.  

Тренерская чехарда в московском «Спартаке» продолжилась: выигрыш Кубка России не помог удержаться на тренерском мостике Паоло Ваноли. При этом даже кубковая победа видится некоторым стечением обстоятельств.

Новым главным тренером «Спартака» стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. «Питерец.ру» признаётся, что до это имя – совершенно новое на тренерском небосклоне. Масла в огонь добавило и довольно комичное для российских любителей футбола заявление агента Абаскаля (не удивляйтесь, агенты есть не только у футболистов) о том, что испанец уже тренировал «большой клуб», а именно – швейцарский «Базель». Можно обоснованно предположить, что спартаковская «торсида» не считает «Базель» клубом, равным «Спартаку».

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани (а эта фамилия в России точно поизвестнее, чем Абаскаль или Ваноли!) заявил, что «Спартак» пригласил «одного из самых многообещающих тренеров Европы». В вот заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков выразил недовольство выбором Абаскаля.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-01-2022, 19:02
Роман Ротенберг стал главным тренером СКА, Валерий Брагин – его помощник
1-08-2018, 23:23
«Спартак» сыграет с командой Луческу в квалификации Лиги Чемпионов
13-02-2015, 22:42
Баскетбольный «Спартак» снова станет профессиональным клубом с осени
19-06-2019, 22:34
Патрик Хёрсли перешёл из СКА в «Спартак»
4-04-2018, 20:42
«Спартак» стал соперником «Тосно» по полуфиналу Кубка России
30-10-2013, 10:39
У нас есть еще и баскетбол

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
133
8-06-2022, 13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
0
149
8-06-2022, 13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
125
8-06-2022, 13:43
На Васильевском острове иномарка сбила велосипедиста
0
137
8-06-2022, 12:38
В центре Петербурга иномарка сбила пенсионерку
Наверх