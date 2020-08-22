Два бразильца, иранец и Ерохин забили «Тамбову»

Слухи о переезде футбольного клуба «Тамбов» в другой город в межсезонье не подтвердились. Однако эта команда, которую тренирует Сергей Первушин, будет проводить домашние матчи в Саранске. В 4-м туре соперником «Тамбова» стал «Зенит», матч состоялся на «Газпром-Арене».

«Питерец.ру» не забыл, что в рамках РПЛ «Зенит» с минимальным счётом выиграл у «Тамбова» обе игры в прошлом сезоне. На этот раз случился разгром гостей со счётом 4:1. Порадовали зенитовские бразильцы: Дуглас Сантос открыл счёт на исходе первого тайма, а Малком отличился сразу после перерыва. Многоопытному Сергею Рыжикову ещё дважды пришлось доставать мяч из сетки своих ворот после ударов Александра Ерохина и Сердара Азмуна. Отыгравшему 86 минут Артёму Дзюбе забить не удалось, зато напомнил о себе бывший игрок «Тосно» и московского «Динамо» Кирилл Панченко.

При счёте 4:0 оборона «Зенита» немного расслабилась, и Панченко лишил Кержакова «сухаря». Однако состоялась уже четвёртая победа подряд «сине-бело-голубых» в нынешнем чемпионате.