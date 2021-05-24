Сенсации на хоккейном чемпионате продолжаются: Беларусь обыграла Швецию

«Питерец.ру» не стал подробно освещать предсказуемый разгром, который сборная России учинила национальной команде Великобритании. Подданные Соединённого Королевства проиграли россиянам со счётом 1:7, Антон Бурдасов набрал в этой игре 3 (2+1) очка.

А вот белорусы словно вернулись на машине времени почти на 20 лет назад и смогли одолеть шведов, причём даже не пропустили. Белорусский вратарь Дэнни Тэйлор свёл на нет все усилия шведской атаки, которая на этом турнире не выглядит особенно звёздной. Помимо белорусов победой со счётом 1:0 в воскресный игровой день отметились ещё и швейцарцы. Рето Берра практически мог заснуть по ходу встречи с датчанами, которые нанесли по его воротам жалкие 4 броска. Визави Берра Себастьян Дам пропустил в первом периоде в равных составах, и Швейцария победила с «футбольным» счётом.

Ранее Латвия всухую обыграла Канаду (2:0), хотя состав канадцев на этом чемпионате мира не впечатляет. Разве что Адама Хенрика (есть вариант произношения его фамилии «Энрике») можно назвать заметным игроков в НХЛ. А матч с американцами и вовсе завершился для «Кленовых Листьев» разгромом – 1:5.