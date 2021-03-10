ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» вышли во второй раунд Кубка Гагарина

«Спартак» Олега Знарка после поражения со счётом 0–4 в серии с ЦСКА подвергся критике специалистов и любителей хоккея. Поговаривают даже об отставке Знарка, хотя вряд ли можно назвать провалом такой исход серии с победителем регулярного чемпионата. Всего две шайбы в четырёх встречах первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина – вот за это особенно ругают атакую «красно-белых». «Питерец.ру» напоминает, что в нападении «Спартака» играют такие известные в КХЛ хоккеисты, как Лехтеря, Широков, Ганзл и Бакош.

«Йокерит» сыграл не лучше спартаковцев, тоже уступив в четырёх встречах. При этом второй матч серии «Локомотив» выиграл со счётом 5:0 (тогда 4 очка набрал Владимир Ткачёв). Отличился центрфорвард ярославцев и в заключительном поединке серии, который железнодорожники выиграли с крупным счётом 4:1. Ткачёв забросил четвёртую шайбу «Локомотива» в ворота Линдбека, а самым результативным стал другой нападающий победителей Егор Коршков (3 очка).

«Торпедо» тоже крупно проиграло «Ак Барсу» четвёртую встречу серии и завершило борьбу за Кубок. В составе «Барсов» результативно провели первый раунд Тихонов, Да Коста и Доус.