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Питерец.ру » Спорт » ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» вышли во второй раунд Кубка Гагарина

ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» вышли во второй раунд Кубка Гагарина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
СКА нужно выиграть пятый матч серии с минским «Динамо», чтобы пройти дальше.

«Спартак» Олега Знарка после поражения со счётом 0–4 в серии с ЦСКА подвергся критике специалистов и любителей хоккея. Поговаривают даже об отставке Знарка, хотя вряд ли можно назвать провалом такой исход серии с победителем регулярного чемпионата. Всего две шайбы в четырёх встречах первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина – вот за это особенно ругают атакую «красно-белых». «Питерец.ру» напоминает, что в нападении «Спартака» играют такие известные в КХЛ хоккеисты, как Лехтеря, Широков, Ганзл и Бакош.

«Йокерит» сыграл не лучше спартаковцев, тоже уступив в четырёх встречах. При этом второй матч серии «Локомотив» выиграл со счётом 5:0 (тогда 4 очка набрал Владимир Ткачёв). Отличился центрфорвард ярославцев и в заключительном поединке серии, который железнодорожники выиграли с крупным счётом 4:1. Ткачёв забросил четвёртую шайбу «Локомотива» в ворота Линдбека, а самым результативным стал другой нападающий победителей Егор Коршков (3 очка).

«Торпедо» тоже крупно проиграло «Ак Барсу» четвёртую встречу серии и завершило борьбу за Кубок. В составе «Барсов» результативно провели первый раунд Тихонов, Да Коста и Доус.

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