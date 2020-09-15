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Питерец.ру » Спорт » В первом туре Высшей лиги Чемпионата России по регби-7 одержала победу петербургская команда

В первом туре Высшей лиги Чемпионата России по регби-7 одержала победу петербургская команда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
zastavarugby.club
В первом туре Высшей лиги Чемпионата России по регби-7 одержала победу петербургская команда

В прошедшие выходные команда ZASTAVA петербургского клуба «Нарвская застава» выиграла в первом туре Высшей лиги по регби-7.  Соревнования состоялись в Калининграде, на стадионе «Сельма».
В первом туре Высшей лиги Чемпионата России, который проходил в Калининграде, петербуржцы упорно добивались выхода в финал. В воскресенье команда выиграла матч против сборной Самары 40:0, а затем в полуфинале против ГБУ МО СШОР по ИВС сыграли со счетом 19:7. Финальная игра была с пермским «Витязем», в которой петербургские спортсмены одержали окончательную победу 19:0 и стали победителями I тура.

«Безусловно, отсутствие игровой практики видно, как и то, что с каждым матчем наши ребята играли все лучше, — прокомментировал победу спортсменов президент клуба «Нарвская застава» Дмитрий Морозов. — Думаю, что ребята в этом сезоне смогу раскрыть свой потенциал и мы увидим много интересных матчей с их участием».
Источник: Нарвская застава
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