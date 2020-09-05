Трагедия в «Крылатском»: велогонщик Павел Свешников умер на соревнованиях

Трагическая новость пришла с «Гран-при Москвы»: на треке в Крылатском умер 22-летний Павел Свешников. Причиной смерти стала остановка сердца, но официального диагноза в СМИ нет. «Питерец.ру» изучил слова трёхкратного Олимпийского чемпиона, президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова (тоже уроженца Выборга).

Екимов заявил «МатчТВ», что был на треке в момент случившегося со Свешниковым. По ходу гонки Павел пытался уйти в отрыв, но после этого, по словам Екимова, «совсем практически встал». Затем Свешников упал, усилия медиков не помогли. Екимов исключает падение в качестве причины смерти, предполагая, что у Свешникова не выдержало сердце.

«Erosport» привёл подробности происшествия, унёсшего жизнь молодого спортсмена. Свешников упал и потерял сознание во время гонки, после чего соревнования были остановлены. После появления врачей Свешникова откачивали около 40 минут в реанимобиле, но спасти не смогли. Прямо на велодроме объявили минуту молчания, а участники «Гран-при Москвы» начали сбор средств в помощь семье Свешникова.