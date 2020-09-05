ента новостей

22:18
Трагедия в «Крылатском»: велогонщик Павел Свешников умер на соревнованиях
17:25
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов
09:37
Беглов в лидерах
09:10
Женщины продуктивнее утром
23:22
Петербургских доноров зовут на акцию
21:59
СКА стартовал с победы в Нижнекамске: забили Ожиганов и Бурдасов
19:48
Фестиваль «Русская Душа»
17:56
В сети развлекательных музеев и аттракционов БигФани торжественно перевернули календарь в знаковую дату "Третье сентября"
17:50
В Петербурге решается будущее Кузнечного рынка
13:50
В Петербурге полицейские выявили факт мошенничества при получении выплат
13:46
В Петербурге задержали похитителя экскаватора
13:43
Регистрация на молодежный форум «ВышеКрыши» продлена до 9 сентября
12:04
Ландшафтный спектакль "Улитная Рапсодия"
12:01
Успей подать заявку на участие в проекте «Место, где я живу»
11:56
Студентов Петербурга приглашают поучаствовать в квесте по охране труда
11:46
Выставка «Воздушный мост Жизни» в Историческом парке
11:43
Всероссийский квест «Дальневосточная Победа»: современный формат изучения истории
11:38
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Корчмино»
11:35
В Петербурге налетчик с ножом ограбил офис МТС
11:26
В Купчино иномарка насмерть сбила подростка
09:54
Жилье стало дороже
08:53
Подход к ограничительным мерам изменен
23:59
КХЛ: неявка «Йокерита» в Минск и разгромленный в Ярославле «Спартак» Знарка
16:37
На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две полосы движения
13:53
Cостоялось открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
11:16
В Санкт-Петербурге показали фильмы о войне
11:10
Аферистов, обокравших пенсионерку в Петербурге, задержали в Оренбургской области
10:09
Медицина стала особенно важной
09:49
Как история с Навальным повлияет на рубль?
23:01
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Трагедия в «Крылатском»: велогонщик Павел Свешников умер на соревнованиях

Трагедия в «Крылатском»: велогонщик Павел Свешников умер на соревнованиях

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
instagram.com
Выборгский спортсмен скончался прямо на гонке «Гран-при Москвы».

Трагическая новость пришла с «Гран-при Москвы»: на треке в Крылатском умер 22-летний Павел Свешников. Причиной смерти стала остановка сердца, но официального диагноза в СМИ нет. «Питерец.ру» изучил слова трёхкратного Олимпийского чемпиона, президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова (тоже уроженца Выборга).

Екимов заявил «МатчТВ», что был на треке в момент случившегося со Свешниковым. По ходу гонки Павел пытался уйти в отрыв, но после этого, по словам Екимова, «совсем практически встал». Затем Свешников упал, усилия медиков не помогли. Екимов исключает падение в качестве причины смерти, предполагая, что у Свешникова не выдержало сердце.

«Erosport» привёл подробности происшествия, унёсшего жизнь молодого спортсмена. Свешников упал и потерял сознание во время гонки, после чего соревнования были остановлены. После появления врачей Свешникова откачивали около 40 минут в реанимобиле, но спасти не смогли. Прямо на велодроме объявили минуту молчания, а участники «Гран-при Москвы» начали сбор средств в помощь семье Свешникова.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-06-2016, 12:12
В ночном клубе внезапно умер приезжий из Москвы
21-07-2015, 16:51
Нелепая гибель пожилого велосипедиста
26-12-2013, 16:57
Трагическая смерть школьника
11-11-2013, 13:59
Высокопоставленный полицейский умер в кафе на Мясной улице
15-06-2016, 15:34
Падение с 20 метров
1-03-2018, 11:47
В Ленобласти в детском саду мер 2-летний мальчик

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
67
Вчера, 11:26
В Купчино иномарка насмерть сбила подростка
0
188
31-08-2020, 12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
231
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
278
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
Наверх