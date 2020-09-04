СКА стартовал с победы в Нижнекамске: забили Ожиганов и Бурдасов

СКА выпало начинать новый чемпионат КХЛ выездом в Татарстан, где первым соперником стал «Нефтехимик». Главный тренер нижнекамцев Вячеслав Буцаев не досчитался перед сегодняшним матчем двух значимых хоккеистов – травмированных Владимира Галузина и Андрея Костицына. Зато 18-летний нападающий Максим Грошев, который подаёт большие надежды, появился в одной из троек атаки.

«Питерец.ру» обратил внимание и на основной состав СКА: удивительно, но незаметный Йоонас Кемппайнен не уехал из Петербурга. Тренерский штаб поставил 32-летнего финна в звено к двум Евгениям – Кетову и Тимкину. Но открыл счёт не форвард, а защитник: Игорю Ожиганову помог отличиться коллега по амплуа Виктор Антипин (вторым ассистентом выступил Василий Подколзин).

А решающую шайбу забросил Антон Бурдасов, показав свою нужность петербуржскому коллективу. Именно этот «гол в раздевалку» (Бурдасов отличился в самом конце второго периода) и дал СКА комфортное преимущество в две шайбы. «Нефтехимик» смог огрызнуться лишь однажды: хорошо знающий СКА Кучерявенко отличился в середине заключительного периода.