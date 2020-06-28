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Питерец.ру » Спорт » Бикфалви стал центральной фигурой матча «Урала» и «Тамбова»

Бикфалви стал центральной фигурой матча «Урала» и «Тамбова»

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28
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-ural.ru
Румынский полузащитник «Урала» не только дважды забил, но и схлопотал удаление.

Вчера в РПЛ состоялись четыре матча: разгромленные ранее «Зенитом» московские армейцы разошлись миром с «Динамо» (0:0). Интересно, что Виктор Гончаренко вернулся к руководству ЦСКА, но победить динамовцев снова не удалось. После того, как гол Алексея Березуцкого принёс ЦСКА победу в матче с «Динамо» в апреле 2016 года – третья нулевая ничья. Да ещё и вышедший на замену Бийол наиграл на красную карточку.

Удаление было и в единственном воскресном матче чемпионата: Эрик Бикфалви увидел красную карточку в руке Алексея Матюнина на 82-й минуте встречи «Урала» и «Тамбова». Но румын уже внёс решающий вклад в победу команды Дмитрия Парфёнова: реализованный пенальти в первом тайме и ставшим победным эффектный гол во втором. Но два фола Бикфалви при счёте 2:1 в пользу «Урала» привели к удалению, однако «Тамбов» не воспользовался шансом сравнять счёт в большинстве. «Питерец.ру» напоминает, что именно «Тамбов» будет следующим соперником «Зенита».

При взгляде на турнирную таблицу видно, что лидерству «Зенита» пока ничего не угрожает: после победы над «Крыльями Советов» у петербуржцев – 9 очков преимущества над обыгравшим «Рубин» «Локомотивом».

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