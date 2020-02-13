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Питерец.ру » Спорт » Финские легионеры внесли решающий вклад в победу СКА над «Торпедо»

Финские легионеры внесли решающий вклад в победу СКА над «Торпедо»

0
112
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
hctorpedo.ru
В Нижнем Новгороде отличились Коскиранта, Кемппайнен и Лехетря – 3:2.

Турнирное положение «Торпедо» такого, что команде Дэвида Немировски приходится бороться за попадание в плей-офф. «Питерец.ру» обратил внимание, что в воротах СКА сегодня появился Магнус Хелльберг, а игрок сборной России Александр Самонов оказался в запасе.

Счёт был открыт очёнь быстро: на исходе 2-й минуты Ярно Коскиранта пробил поразил ворота шведа Линдбека. На 12-й минуте Василий Токранов и Сергей Плотников помогли отличиться Йоонасу (именно на такой транскрипции настаивает сайт СКА!) Кемппайнену. Вскоре 22-летний Ураков сократил отставание торпедовцев, и стартовый период завершился со счётом 2:1 в пользу СКА.

Во втором периоде нижегородские американцы Шор и Шредер стали ассистентами Дамира Жафярова, который сравнял счёт. Быть бы овертайму, если бы не Йори Лехтеря. На 57-й минуте встречи этот финский центрфорвард невских армейцев принёс гостям победу, голевыми передачами отметились Плотников и Игорь Ожиганов.

ЦСКА сегодня уступил дома «Барысу» (2:3), в составе победителей шайбы забросили Найт, Виделль и Диц.

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