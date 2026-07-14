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Питерец.ру » Культура » Шоу под дождем «Признание в любви» - 15 лет!

Шоу под дождем «Признание в любви» - 15 лет!

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
30 июля в ДК им «Ленсовета» Шоу под дождем «Признание в любви»

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции? Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. Танец по-настоящему красноречиво расскажет о том, что происходит внутри.

В программе «Признание в любви», которая будет показана 30 июля в ДК им. Ленсовета собраны лучшие танцевальные номера со всех спектаклей и те номера, которые не вошли в спектакли. А также лучшие темы монологов главного героя из спектаклей театра. Мужские размышления о жизни и любви выражены словами и языком пластики тела. Шоу дополнено интерактивом со зрителем, что привносит в постановку еще больше жизни и юмора.

Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» гарантирует, что зрители окунутся в бурю эмоций, и почувствуют безграничную силу танца. В финале номера исполняются под потоками воды!

Начало в 20.00

Режиссер - Рустам Надыршин

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